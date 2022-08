Salman Rushdie zrejme príde o oko. Jeho útočníka však prekvapilo, že spisovateľ prežil

Zrejme príde o oko

Čelil vyhrážkam smrti

Prestížna cena za dielo

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Muž obvinený z minulotýždňového útoku na spisovateľa Salmana Rushdieho v rozhovore uviedol, že ho prekvapilo, keď sa dozvedel, že úspešný autor napadnutie prežil.Dvadsaťštyriročný Hadi Matar v rozhovore pre New York Post z väzenia povedal, že sa rozhodol navštíviť Rushdieho v Chautauqua Institution po tom, čo minulú zimu videl tweet o plánovanom vystúpení spisovateľa.„Nepáči sa mi ten človek. Nemyslím si, že je to veľmi dobrý človek. Je to niekto, kto zaútočil na islam. Zaútočil na ich presvedčenie, systémy viery,“ vyhlásil Matar.Sedemdesiatpäťročného Rushdieho napadli minulý piatok pred prednáškou v New Yorku. Podľa jeho agenta mu útočník spôsobil poškodenie pečene a nervov v ramene a oku, pričom o zranené oko pravdepodobne príde.V nedeľu agent informoval, že autor už dýcha bez pomoci prístrojov a „je na ceste k zotaveniu“.Oceňovaný spisovateľ viac ako 30 rokov čelil vyhrážkam smrťou pre jeho dielo Satanské verše z roku 1988. Jeho smrť za knihu, ktorá je údajne urážkou islamu, žiadal vo fatve aj bývalý iránsky veľký ajatolláh Chomejní.Polooficiálna iránska nadácia za jeho zabitie dokonca vypísala odmenu viac ako tri milióny dolárov, no k útoku sa zatiaľ nevyjadrila.Indicko-britský spisovateľ získal za dielo) prestížnu Man Booker Prize. V rokuvyšli jeho memoáre, ktoré nazval(v českom preklade Joseph Anton: Vzpomínky).Práve toto meno používal, keď bol nútený skrývať sa, ide pritom o odkaz na jeho obľúbených spisovateľov, Josepha Conrada a Antona Pavloviča Čechova. Britská kráľovná Alžbeta II. Rushdieho v roku 2007 povýšila do rytierskeho stavu.