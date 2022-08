Fico a Uhrík spoločne predstavili jedinú demokratickú cestu, ako vyriešiť krízu (video)

Veria, že referendum nebude opäť zmarené

K odchodu ich chcú demokraticky dotlačiť

18.8.2022 - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico zverejnil video na sociálnej sieti, v ktorom vystupuje s predsedom strany Republika Milanom Uhríkom Fico vo videu tvrdí, že jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť krízu je referendum o demisii vlády a zmene Ústavy SR.„Takmer pol milióna ľudí v petičnej akcii žiada prezidentku, aby referendum čo najrýchlejšie vyhlásila. Veríme, že prezidentka sa opäť nespreneverí svojmu úradu a nepokúsi sa referendum zmariť, ako to urobila minulý rok, keď ju o vyhlásenie referenda žiadalo viac, ako 600-tisíc ľudí," uviedol šéf strany Smer-SD.Fico je presvedčený, že opozičné politické strany majú jasno v tom, že sama koaličná vláda nevyvolá predčasné voľby.V závere svojho prejavu poďakoval všetkým, čo podpísali petičný hárok. Strana Republika do referenda prispela 50-tisíc podpismi. Jej predseda Uhrík napomína občanov Slovenska, že mlčaním sa nič nevyrieši a taktiež poďakoval každému, kto sa zapojil do petičnej akcie.„Zmenu docielime len spoločne, kultivovanou a konštruktívnou opozičnou spoluprácou. Je nám jasné, že poslanci vládnej koalície za predčasné voľby dobrovoľne sami nezahlasujú, preto ich musíme k odchodu dotlačiť demokratickou cestou," povedal Uhrík. Ten všetkých vyzval, aby právo občanov na referendum rešpektovali.