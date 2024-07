Salt Lake City bude v roku 2034 po druhý raz v histórii dejiskom ZOH, po 32 rokoch sa boje vrátia do štátu Utah

Vybudované športoviská

Forma dedičstva





Zimné olympijské hry sa tak po piaty raz budú konať na americkej pôde. Salt Lake City malo záujem už o organizáciu aj v roku 2030, no vtedy rezonovala medzi zástupcami exekutívy MOV časová blízkosť s rokom 2002. Najbližšie ZOH, v roku 2026, bude hostiť talianske Miláno. MOV na stredajšom zasadnutí zároveň oznámil, že v roku 2030 budú dejiskom ZOH Francúzske Alpy, i keď toto rozhodnutie má zatiaľ podmienečný charakter.





24.7.2024 (SITA.sk) - Zimné olympijské hry sa v roku 2034 uskutočnia v americkom meste Salt Lake City. Rozhodli o tom delegáti na štvrtkovom zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v Paríži. V rovnakom dejisku sa konali Hry aj v roku 2002, do štátu Utah sa tak boje pod piatimi kruhmi vrátia po 32 rokoch.Salt Lake City už v júni tohto roku schválila exekutíva MOV ako jediného preferovaného kandidáta na organizovanie ZOH. Dôležitým rozmerom kandidatúry a vo finále i pridelenia hier tomuto dejisku je skutočnosť, že v danom regiónu už sú vybudované všetky potrebné športoviská.Na výstavbu nových nie sú potrebné prakticky žiadne finančné prostriedky. Organizovanie hier tak bude nepomerne lacnejšie ako v prípade väčšiny olympijských sviatkov v ostatných dekádach.„Sme pripravení. Hry ako také sú aj o istej forme dedičstva. My sme radi, že budeme môcť ukázať to naše po vyše 30 rokoch,“ vyhlásil po zasadnutí MOV Fraser Bullock, šéf organizačného výboru kandidatúry Salt Lake City 2034, ktorý tiež dodal, že všetky športoviská budú od olympijskej dediny v kampuse Utahskej univerzity vzdialené najviac hodinu cesty autobusom.„V roku 2002 Utah zúfalo potreboval olympiádu. Pomohlo nám to dostať sa na mapu, pomohlo nám to s ekonomickými výzvami aj problémami v oblasti infraštruktúry. Tentoraz je to úplne iné. Myslím si, že olympijské hnutie potrebuje Utah. Už sme to raz dokázali a teraz máme šancu odvďačiť sa za to veľmi pozitívnym spôsobom," uviedol v Paríži guvernér Utahu Spencer Cox.