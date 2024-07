Olympijskí organizátori nenainštalovali klimatizáciu do ubytovania športovcov, fínsky tím si tak priviezol vlastné chladiace zariadenie

Priniesli si vlastné klimatizácie

Rozhodnutie si pochvaľujú

24.7.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie olympijských organizátorov neinštalovať klimatizáciu do ubytovania športovcov podnietilo fínsky tím, aby si do francúzskej metropoly priviezol vlastné dodatočné chladiace zariadenie. Ako referuje web insidethegames.biz, športovci a tímy sa chcú cítiť pohodlne.Po rozhodnutí organizátorov neinštalovať v olympijskej dedine klimatizácie si viaceré tímy priviezli do Paríža vlastné doplnkové vybavenie. Okrem Fínov tak učinili i Mexičania, Američania či Španieli.Organizátori uviedli, že pri výstavbe olympijskej dediny sa rozhodli nemontovať klimatizácie s cieľom znížiť uhlíkovú stopu.„Keďže tu nie je klimatizácia, na chladenie izieb športovcov sa použijú tepelné čerpadlá," komentoval športový denník L'Equipe. Kým niekomu to stačilo, iní vrátane Fínov to považovali za nedostatočné a rozhodli sa priniesť na hry vlastné klimatizácie.Organizátori ubytovania športovcov postavili na predpoklade, že interiéry budú o šesť stupňov chladnejšie ako vonkajšia teplota.„Sme šesť stupňov Celzia pod vonkajšou teplotou pre spôsob, akým sme postavili budovy v dedine. Napriek tomu sa niektoré federácie a športovci rozhodli používať klimatizáciu. V meste Paríž nie sme za túto možnosť, ale všetci v rámci tejto organizácie môžu slobodne robiť, čo chcú," povedal zástupca starostky mesta pre šport Pierre Rabadan. Fíni si rozhodnutie doniesť vlastné klimatizácie pochvaľujú.„V týchto spaľujúcich horúcich dňoch sme si všimli, že klimatizácia je nevyhnutná. Už teraz môžem povedať, že to bolo správne rozhodnutie," povedala riaditeľka fínskeho olympijského tímu Leena Paavolainenová pre verejnoprávnu televíziu Yle.