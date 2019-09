Salva Kiir a bývalý vodca povstalcov R. Machar vytvoria dočasnú vládu

Salva Kiir, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Džuba 12. septembra (TASR) - Juhosudánsky prezident Salva Kiir a bývalý vodca povstalcov Riek Machar sa dohodli, že do 12. novembra vytvoria dočasnú vládu národnej jednoty, informovala vo štvrtok agentúra DPA.Kiir a Machar takisto dosiahli dohodu v súvislosti s ďalšími nevyriešenými záležitosťami vrátane bezpečnostných opatrení, hraníc a počte štátov, ktoré budú v budúcnosti tvoriť Južný Sudán.Kirr stretnutie v hlavnom meste Džuba označil za znamenie pokroku.Na základe dohody, ktorú Kiir a Machar spolu s ďalšími opozičnými lídrami podpísali v septembri 2018, sa má Machar vrátiť do funkcie viceprezidenta, ktorú zastával do roku 2013.Južný Sudán vznikol v atmosfére optimizmu v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu. Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Salvom Kiirom a vodcom povstalcov Riekom Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej surovým násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek.Počas vojny zahynuli desaťtisíce ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto krajiny s ložiskami ropy v troskách.