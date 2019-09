V Prahe sa uskutoční stretnutie premiérov V4 a západného Balkánu

Praha, archívna snímka. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Praha 12. septembra (TASR) – Stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ku ktorým sa pripoja aj predstavitelia krajín západného Balkánu, sa uskutoční vo štvrtok na Pražskom hrade. Cieľom schôdzky je podľa úradu českej vlády posilnenie spolupráce oboch regiónov.Slovensko na stretnutí zastupuje premiér Peter Pellegrini, ktorého spolu s predsedom poľskej vlády Mateuszeom Morawieckym a maďarským premiérom Viktorom Orbánom privíta v Prahe český premiér Andrej Babiš.Ústrednými témami rokovaní budú aktuálne európske otázky, napríklad zloženie novej Európskej komisie, viacročný finančný rámec po roku 2020, finančná stabilita či prístup k riešeniu klimatických otázok.Stretnutie sa koná pod patronátom českého predsedníctva vo V4, ktoré Česká republika prebrala od júla od Slovenska.Popoludní premiéri V4 absolvujú pracovný obed s partnermi z krajín západného Balkánu - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Kosova, ktorého nezávislosť mnohé krajiny vrátane Slovenska neuznávajú.Viaceré české médiá v stredu informovali, že Kosovo účasť svojho vicepremiéra na dnešnom stretnutí skupiny V4 a západobalkánskych krajín odvolalo. Reagovalo tak na výroky českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý po stredajšom stretnutí so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom v Belehrade rozprával o zrušení uznania samostatného Kosova.Európska únia vypracovala politiku na podporu postupnej integrácie krajín západného Balkánu do Únie. Ako prvé zo siedmich krajín pristúpilo k Európskej únii Chorvátsko, konkrétne 1. júla 2013.Ďalších šesť krajín tohto regiónu sa nachádza na rozdielnych stupňoch procesu začlenenia do EÚ. Prístupové rokovania a kapitoly boli otvorené s Čiernou Horou a so Srbskom. Oficiálnymi kandidátmi sú aj Severné Macedónsko a Albánsko. Bosna a Kosovo sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami.Členské štáty EÚ v júni odložili rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a so Severným Macedónskom aj napriek odporúčaniu Európskej komisie. O budúcnosti oboch krajín sa má rozhodnúť v októbri.