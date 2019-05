Salvini zvolal do Milána európsku krajnú pravicu, Orbán tam nepôjde

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 17. mája (TASR) - Predseda talianskej pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini zvolal na sobotu do Milána stretnutie strán európskej krajnej pravice. V piatok o tom informovalo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG), podľa ktorého ale maďarský premiér Viktor Orbán do Milána nepocestuje.Salvini pred zahraničnými novinármi spresnil, že na námestí pred milánskym dómom sa zídu lídri 15 radikálnych pravicových strán, vrátane slovenského hnutia Sme rodina. Predseda Ligy Severu by chcel dosiahnuť zomknutie týchto síl v rámci svojej pravicovej Aliancie pre ľudí a národy.Salvini pozval aj Orbána, ten sa však predtým avizoval, že nepríde.cituje HVG Orbánove slová.Maďarský premiér 2. mája v Budapešti po schôdzke so Salvinim povedal, že s predsedom Ligy Severu bude viditeľne a otvorene spolupracovať, a dodal, že národným záujmom jeho krajiny je, aby Salvini, ktorý odmieta prisťahovalectvo, bol úspešným.