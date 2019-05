Salviniho Liga Severu je podľa exit pollov víťazom eurovolieb

Matteo Salvini Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 26. mája (TASR) - Talianska pravicovo-populistická Liga Severu, vedená vicepremiérom Matteom Salvinim, zvíťazila v nedeľňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Taliansku. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, ktoré boli v Taliansku otvorené až do 23.00 h SELČ.Podľa agentúry AFP sa Salviniho Liga Severu umiestnila na prvom mieste so ziskom 27-31 percent hlasov.Druhé miesto bude zrejme patriť Salviniho koaličnému partnerovi, protisystémovému Hnutiu piatich hviezd, ktoré podľa rôznych exit pollov zaznamenalo podporu 21-25 percent.Podľa jedného z exit pollov, zverejneného verejnoprávnou televíziou RAI, Hnutie piatich hviezd skončilo dokonca na treťom mieste so ziskom v rozmedzí 18,5-22,5 percenta. Podľa tohto prieskumu medzi voličmi vychádzajúcimi z volebných miestností sa na druhom mieste umiestnila opozičná stredopravá Demokratická strana s podporou 21-25 percent.Taliansko by mali v novom europarlamente zastupovať ešte ďalšie dve strany: Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho (8-12 percent) a krajne pravicová opozičná formácia Bratia Talianska (5-7 percent), píše agentúra DPA.