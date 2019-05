V eurovoľbách vo Fínsku zvíťazili konzervatívci pred zelenými

Volebná miestnosť v Helsinkách. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 26. mája (TASR) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) vo Fínsku zvíťazila v nedeľu konzervatívna Národná koaličná strana (KOK), ktorá získala 20,8 percenta hlasov, resp. tri mandáty. Na druhom mieste skončili zelení so 16 percentami a dvoma mandátmi, informovala agentúra APA s odvolaním sa na konečné výsledky zverejnené fínskym ministerstvom spravodlivosti.Až na treťom mieste skončila so ziskom 14,6 percenta hlasov a dvoma mandátmi Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP), ktorá sa stala víťazom májových parlamentých volieb.Do EP sa dostala aj Strana Fínov (PS), predtým známa ako Praví Fíni, ktorá získala 13,8 percenta hlasov. Tak ako strana Fínsky stred expremiéra Juhu Sipiläho (13,6 percenta) bude mať jedného europoslanca.Po jednom eurposlancovi budú mať i Zväz ľavice (6,9 percenta) a Švédska ľudová strana vo Fínsku (6,4 percenta).