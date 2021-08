Sam Bennett sa po dvoch rokoch vracia do tímu Bora-Hansgrohe, v ktorom nahradí Petra Sagana

Pôvodne už Bennetta nechceli

V tíme vyrástol na profesionála

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Po dvojročnom pôsobení v tíme Deceuninck - Quick Step sa írsky cyklista Sam Bennett už aj oficiálne stal opäť členom nemeckého družstva Bora-Hansgrohe.Víťaz bodovacej súťaže na Tour de France 2020 nahradí na pozícii prvého šprintéra Petra Sagana , ktorý už pred pár dňami ohlásil svoj odchod z "Band of Brothers" po päťročnej úspešnej anabáze.Bennett už predtým bol súčasťou Bora-Hansgrohe v rokoch 2014 - 2019 a vyprofiloval sa na solídneho šprintéra. Silná konkurencia v podobe Petra Sagana a Pascala Ackermanna ho však prinútila zamyslieť sa nad zmenou dresu, čo sa aj na dva roky stalo skutočnosťou. O to pozoruhodnejší je jeho návrat tam, kde s ním pôvodne nechceli predĺžiť kontrakt."Som veľmi šťastný, že sa Sam vracia k nám. Práve v našom tíme sa stal profesionálom a vypracoval sa na jedného z najlepších šprintérov. Jeho odchod nám veľmi ublížil, čo nebude zastierať. Ale viem pochopiť, že mal dojem, že tento krok je pre jeho kariéru dôležitý. Sme tím, ktorý kladie veľký dôraz na solidaritu, rešpekt a udržateľnú spoluprácu, pretože je to základ dlhodobého úspechu. Môžeme mať aj rôzne názory. Pokiaľ sa budeme k sebe správať s rešpektom, vždy sa môžeme opäť stretnúť a dohodnúť. To je aj náš prípad. Pre Sama máme jasné ciele a som presvedčený, že s našou podporou dokáže v najbližších rokoch získať veľa víťazstiev," uviedol manažér Bora-Hansgrohe Ralph Denk na tímovom webe.Spolu s Bennettom podpísali dvojročný kontrakt s Bora-Hansgrohe aj jeho noví šprintérski pomocníci Danny van Poppel, Shane Archbold a Ryan Mullen."S radosťou sa vraciam do tímu, kde som vyrástol na profesionálneho cyklistu. Prežil som tam úžasných šesť rokov a teším sa na ďalšie pokračovanie. Tím sa síce výrazne zmenil, ale veľa ľudí, ktorí sú zodpovední za úspech, tam zostali. Som pripravený posunúť tím dopredu ako jeho líder," vyhlásil Sam Bennett.