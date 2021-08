Slovinská hviezda Luka Dončič sa po olympiáde môže tešiť na nový megakontrakt s tímom Dallas Mavericks

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hviezdny slovinský basketbalista Luka Dončič podpíše po skončení olympijských hier v japonskom Tokiu gigantický kontrakt so svojím zámorským zamestnávateľom Dallas Mavericks Ako referuje web španielskeho denníka Marca s odvolaním na informácie novinára Marca Steina, Dončič podpíše s účastníkom NBA 5-ročný kontrakt v hodnote 202 miliónov dolárov (približne 170 miliónov eur).Momentálne sa 22-ročný Dončič, mnohými už teraz označovaný za najlepšieho basketbalistu súčasnosti, sústredí na účinkovanie v drese Slovinska pod piatimi kruhmi.Na OH v japonskej metropole prenikli reprezentanti z tejto malej balkánskej krajiny už do semifinále, keď v utorňajšom štvrťfinále triumfovali nad Nemcami 94:70. V semifinále olympijského turnaja sa Slovinsko stretne s Francúzskom.