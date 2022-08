Samca beluhy žltobielej uviaznutého v Seine museli umrtiť, zviera bolo vysilené a trpelo bolesťami (video)

Zviera malo veľké bolesti

Ochranári riskli transfer

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bieluhu žltobielu, ktorá sa zatúlala zo svojho zvyčajného habitatu až do rieky Seina, museli v stredu utratiť. Informovali o tom francúzske úrady.Záchranný tím sa pripravoval na dočasné premiestnenie morského cicavca do bazéna so slanou vodou. Extrémne vychudnutý samec však začal mať počas akcie problémy s dýchaním, tak sa experti rozhodli urobiť to najhumánnejšie, čo v danej chvíli mohli, a usmrtili ho.„Veterinári počas cesty potvrdili zhoršovanie jeho stavu, najmä dýchania, a zároveň si všimli, že má bolesti,“ vyjadrila sa francúzska expertka na divé zvieratá Florence Ollivet Courtois. „Utrpenie zvieraťa bolo zjavné, takže bolo dôležité uvoľniť mu napätie a tak sme museli prikročiť k eutanázii,“ vysvetlila.Ochranárska skupina Sea Shepherd France informovala, že veterinárne vyšetrenie po vyzdvihnutí bieluhy z rieky ukázalo, že nemá žiadnu tráviacu aktivitu.Členovia organizácie sa ju pritom od piatka neúspešne pokúšali kŕmiť rybami. Courtois doplnila, že zviera bolo v strese po tom, ako ho naložili do chladeného prívesu a tiež počas približne 160-kilometrovej cesty na pobrežie Normandie.Podľa plánu mala bieluha stráviť niekoľko dní zotavovaním v bazéne so slanou vodou v prístavnom meste Ouistreham na severovýchode Francúzska a následne ju mali odtiahnuť do mora.Záchranný tím už dopredu upozorňoval, že transfer bieluhy je riskantný, pretože môže uhynúť v dôsledku stresu, no zároveň zdôraznili, že je nevyhnutný, pretože v sladkej vode Seiny už dlhšie nedokáže prežiť.