Video: Film Dievčatá z Dubaja je inšpirovaný skutočnými udalosťami

V roku 2014 otriasol Poľskom škandál známy ako dubajská aféra. V médiách sa prevalila informácia, že viaceré ženy z poľského šoubiznisu si na udržanie luxusného životného štýlu privyrábali plnením najtajnejších sexuálnych túžob bohatých Arabov. Ich rodiny a partneri o tom nevedeli. Aférou sa inšpiroval erotický film Dievčatá z Dubaja, ktorý vo štvrtok 11. augusta vstupuje do slovenských kín.





"Zachytáva pravdu o živote mnohých instagramových krások, ktoré sa na sociálnych sieťach prezentujú svojím dokonalým životom na vysokej nohe, plným exotických dovoleniek a drahých šiat. Málokto však tuší, aká vysoká je cena za ich 'posh' životný štýl," približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm erotický triler inšpirovaný skutočnými udalosťami a rovnomennou knihou, ktorú v roku 2018 vydal poľský investigatívny novinár Piotr Krysiak. V nej sa k udalostiam anonymne vyjadrili aj niektoré zo žien, ktoré chodili ako exkluzívne "spoločníčky" poskytovať do zahraničia sexuálne služby. Podľa Krysiaka boli medzi nimi aj poľské modelky, finalistky súťaže krásy či známa speváčka."Napriek kontroverznej téme však nebolo cieľom tvorcov zbytočne moralizovať, ale v prvom rade natočiť divácky atraktívny film s hlbšou myšlienkou," uvádza distribučná spoločnosť. Podľa nej má byť hlavná postava Emi akýmsi ženským ekvivalentom Vlka z Wall Street. Jej predstaviteľka Paulina Galazka ju nazýva "vlčicou z Varšavy". "Hrám plnokrvnú postavu ako muži vo filmoch Martina Scorseseho. Máloktorá mladá herečka má šancu zahrať takú širokú škálu emócií," poznamenala Galazka.Vo filme, ktorý nakrútila režisérka Maria Sadowska, stvárňuje ambicióznu študentku Emi, snívajúcu o tom, že raz opustí hranice rodnej krajiny a presadí sa vo veľkom svete. Keď sa jej naskytne príležitosť pracovať v luxusnom eskorte, bez váhania sa jej chopí. Tým sa pre ňu otvorí nový, neznámy svet a s rýchlo získanými peniazmi sa strmhlavo vrhá do svojho vlastného biznisu s poľskými modelkami, misskami, herečkami a celebritami, ktoré majú robiť luxusné spoločníčky bohatým arabským šejkom. Dievčatá sa tak dostávajú do sveta, v ktorom je možné všetko a ktorý si bežní smrteľníci nedokážu predstaviť. Svet plný zlatého lesku, luxusných módnych značiek, sexu a peňazí im však čoskoro ukáže svoju pravú, temnú stránku.