Samit NATO priniesol dôležité závery aj pre Slovensko, kľúčové je zabezpečenie obrany východného krídla Aliancie

Tohtoročný samit NATO sa koná v roku, v ktorom si členské krajiny Severoatlantickej aliancie pripomínajú 75 rokov od podpisu Severoatlantickej zmluvy a v ktorom si 20. výročie svojho vstupu do Aliancie pripomína aj Slovensko.





12.7.2024 (SITA.sk) - Samit na NATO vo Washingtone priniesol viacero záverov, a to predovšetkým v oblasti posilňovania kolektívnej obrany a odstrašenia, potvrdenia pokračujúcej potreby zvyšovania úrovne obranných investícií, ako aj politickej a praktickej pomoci Ukrajine.Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák sa spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a šéfom rezortu diplomacie Jurajom Blanárom zúčastnil v uplynulých dňoch na samite NATO vo Washingtone. Ako uviedlo Ministerstvo obrany (MO) SR , pre Slovensko je jedným zo zásadných očakávaní po samite pokračovanie posilňovania opatrení na odstrašenie a kolektívnu obranu východného krídla Aliancie, a to v prvom rade v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany.„Slovensko sa totiž aktuálne plne usiluje o jej obnovenie a tiež doplnenie vlastných spôsobilostí, keďže letecké a časť pozemných systémov boli bez zabezpečenia trvalej náhrady poskytnuté Ukrajine. Kľúčovou bude v tejto súvislosti aj ďalšia implementácia aliančného rotačného modelu protivzdušnej a protiraketovej obrany, v rámci ktorého na báze dobrovoľnosti spojenecké systémy posilnia ochranu vzdušného priestoru na východnom krídle Aliancie,“ uviedol Kaliňák s tým, že prioritou rezortu je dopĺňanie všetkých chýbajúcich spôsobilosti tak, aby Slovensko a Aliancia mohli napĺňať svoje obranné plány.Doplnil, že bez protivzdušnej obrany na východnom krídle je odstrašenie neefektívne. MO SR dodalo, že za zásadnú považuje slovenská delegácia aj skutočnosť, že Aliancia ako organizácia naďalej nebude priamo zapojená do rusko-ukrajinského konfliktu, ale pomôže v koordinácii bilaterálnej pomoci spojencov.„Slovensko podporuje vytvorenie mechanizmu NATO pre poskytovanie bezpečnostnej asistencie a výcviku pre Ukrajinu, finančný záväzok spojencov poskytnúť Ukrajine dlhodobú a predvídateľnú pomoc, ako aj ďalšie návrhy opatrení pre nášho východného suseda,“ povedal Kaliňák a dodal, že Slovensko na nich bude participovať v línii svojich vlastných bezpečnostných záujmov a politických priorít.To znamená, že v rámci schváleného balíka podpory pre Ukrajinu v objeme 40 miliárd bude mať naša pomoc aj naďalej výlučne humanitárnu a nesmrtiacu povahu. Partneri v NATO podľa ministra Kaliňáka túto slovenskú pozíciu rešpektujú.