SAMO ocenila najlepšie študentské práce o kvalite a bezpečnosti potravín Foto: SAMO Foto: SAMO

Chcete sa prihlásiť do 2. ročníka súťaže?

Je to pomerne jednoduché. Do súťaže môžu byť zaradené práce v rámci dvoch kategórií: Najlepšia bakalárska/diplomová práca (autor absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia) alebo Najlepšia dizertačná práca (autor absolvent doktorandského štúdia). Majú sa týkať niektorej z vybraných tém:

• Riziko a spôsob jeho posudzovania v maloobchode.

• Požiadavky na skladovania potravín, bezpečnosť a platná legislatíva, súčasná prax v maloobchode a distribúcii potravín.

• Food waste, ako znížiť potravinový odpad.

• Úradné kontroly v maloobchode súčasná situácia v SR, porovnanie s inými krajinami EÚ.

• Duálna kvalita v potravinárstve, mýty a realita.

• Posúdenie nevyhnutnosti prídavných látok v potravinách.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) – Duálna kvalita potravín a Výskyt voľne žijúcich zvierat v potravinárskych prevádzkach ako zdroj kontaminácie – to sú témy, ktorými sa vo svojich bakalárskych prácach zaoberali vysokoškoláčky Miriama Mokošáková, študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Miroslava Hutajová, študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. A práve tieto študentské práce ocenila Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v rámci svojej súťaže, ktorej ďalší ročník práve vyhlásila. Okrem diplomov autorky získali aj finančnú podporu vo výške 500 €.Poslaním súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce na vybrané témy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín“ je zvýšiť povedomie v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky o potravinách na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.,“ povedala na margo svojej práce študentka,“ povedal pri príležitosti odovzdania prvého z ocenení, predseda SAMO.Jeho slová potvrdil aj, ktorý bol vedúcim ocenenej záverečnej práce:Podmienkou je, že do súťaže môžu byť prihlásené záverečné práce registrované v Centrálnom registri záverečných prác obhájené v akademickom roku 2019/2020 a napísané v slovenskom jazyku. Prihlášku je potrebné zaslať spolu s prácouViac informácií o súťaži, ako aj tlačivo prihlášky nájdete na www.modernyobchod.sk . V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, kontaktujte sekretariát SAMO e-mailom na: samo@modernyobchod.sk , prípadne telefonicky na čísle: 0918 474 330.