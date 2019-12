Upravené zjazdovky nájdete v týchto dňoch v 10 strediskách

Na snímke lyžiari sa spúšťajú po zjazdovke počas prvej tohtosezónnej lyžovačky v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách 14. decembra 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Stredné Slovensko

Alpské strediská

Zdroj: www.holidayinfo.sk



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Upravené zjazdovky sú v týchto dňoch v 10 strediskách – lyžuje sa v Tatrách, na Krahuliach v Kremnických vrchoch a vo Veľkej Rači na Kysuciach. Najvyššiu snehovú vrstvu hlási Jasná 40 až 80 cm, na ďalších zjazdovkách sa nachádza od 15 do 50 cm snehu. Snehová vrstva za posledné dni mierne poklesla, včerajšie slnečné počasie dvíhalo aj na horách teploty vysoko nad nulu. Podklad na svahoch je technický a je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou - napr. vo Veľkej Rači je upravená 1 zjazdovka v lokalite Dedovka, v Tatranskej Lomnici 4 zjazdovky – v lokalitách Čučoriedky, Buková hora a Javorová cesta, na Roháčoch je upravených polovica tratí. Napriek teplej vlne počasia sa počet otvorených stredísk cez víkend zvýši. Sezónu v piatok otvárajú v Jasenskej doline lyžovačkou za symbolické euro aj v Monkovej doline, v sobotu štartuje Litmanová, ďalšie stredisko pri Ždiari – Strachan a napr. 25. 12. ohlásila otvorenie sezóny aj Oravská Lesná, kde budú mať pripravených 5 svahov zo 7. Predvianočná lyžovačka je charakteristická nižšími cenami skipasov aj menšou vyťaženosťou zjazdoviek.Donovaly Záhradište 15–25 cm dobréJasná sever 50-80 cm dobréJasná juh 40-60 cm dobréTatranská Lomnica 50 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 30-35 cm dobréBachledka Ski and Sun 30–40 cm dobréRoháče – Spálená 40–50 cm veľmi dobréStrednica – Ždiar 40 cm veľmi dobréKrahule 30 cm veľmi dobréSnowparadise Veľká Rača 30 cm dobréV alpských strediskách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy, sezónu otvorila už viac ako polovica lyžiarskych oblastí, ďalšie pribudnú do prevádzky v najbližších dňoch. Snehová vrstva sa od pondelka výraznejšie nezmenila. Väčšina stredísk ešte nemá v prevádzke plný počet zjazdoviek, aj keď % upravených tratí je už vysoké - 60 až 80%. Počasie sa má v najbližších dňoch meniť – zmenu bude zajtra sprevádzať silný vietor v alpskom priestore, má sa ochladiť a pribudnúť by mal aj čerstvý sneh.Annaberg 30 cm dobréGöstling – Hochkar 15-30 cm veľmi dobréHinterstoder 40-60 cm veľmi dobréStubai 70-310 cm dobréPitztal 145-285 cm dobréSölden 15-235 cm dobréHintertux 35-205 cm dobréZugspitze 90-100 cm dobréZell am See – Kaprun 30 – 115 cm dobréSerfaus – Fiss – Ladis 10-75 cm dobréIschgl 30–70 cm veľmi dobréKitzbühel – Kirchberg 40–60 cm dobréZillertal 35–145 cm dobréObertauern 50–80 cm veľmi dobréDavos Klosters 25-75 cm dobréZermatt - Matterhorn 45-115 cm dobréSaas-Fee 70–275 cm dobréAlta Badia 30-120 cm dobréMarmolada – Arabba 85-265 cm dobréMadonna di Campiglio 60–155 cm veľmi dobréCortina d'Ampezzo 30-130 cm dobréLivigno 65-120 cm dobré