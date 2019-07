Šamorínčania môžu pomenovať ulice v novej zástavbe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šamorín 29. júla (TASR) – Mesto Šamorín vyzýva verejnosť na to, aby pomenovala novovzniknuté ulice na území novej zástavby v meste. Obyvatelia mesta môžu návrhy predložiť do 16. augusta v písomnej podobe zaslaním na adresu mestského úradu alebo na e-mailovú adresu prednostu.Ako žiada mesto na svojej webstránke, pretože ide o viacero ulíc, návrhy názvov nových ulíc treba priradiť k jednotlivým číslam uvedeným na mape. Situačná mapa dotknutého územia sa nachádza na webe mesta.Projekt Labyrint rátal s výstavbou 155 rodinných domov, pričom tam môže bývať približne 620 ľudí s 310 autami. Nová obytná zóna sa rozprestiera na ploche približne 11 hektárov a prístup do nej je z Krížnej a Vinohradníckej ulice.