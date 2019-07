SKONČIA V SPAĽOVNI: Colníci zabavili falzifikáty stavebníc a kabeliek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Colný úrad Trnava Foto: TASR/Colný úrad Trnava

Bratislava 29. júla (TASR) - Bratislavskí colníci zabavili počas kontroly predajne a skladových priestorov v areáli na Starej Vajnorskej falzifikáty detských stavebníc a kabeliek takmer za 15.000 eur. Zaistený tovar skončí s najväčšou pravdepodobnosťou v spaľovni. Predávajúcemu hrozí pokuta až do výšky 67.000 eur, a prípadne aj trestné stíhanie, informoval o tom v pondelok Colný úrad Bratislava.Colníci zaistili 1258 kusov falzifikátov stavebníc značky Lego a 53 kusov falzifikátov kabeliek detskej značky Hello Kitty.uviedla hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková.Colný úrad upozornil na riziká spojené s kúpou a používaním falzifikátov. "uviedla Adamčíková. Spotrebitelia by podľa colníkov mali mať na pamäti, že kúpou podporujú organizovaný zločin, kriminalitu, sivú ekonomiku, detskú prácu, nezamestnanosť aj terorizmus.Podľa Adamčíkovej sú isté znaky toho, ako je možné rozpoznať originál od falzifikátu.dodala hovorkyňa.