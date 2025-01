Samospráva bratislavskej Petržalky prezradila aktuálne plány s lokalitou v okolí Veľkého Draždiaka

Pustia sa do športovej haly

30.1.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka prezradila aktuálne plány v súvislosti s obľúbenou rekreačnou lokalitou - štrkoviskom Veľký Draždiak. „Aj v tomto roku sa budeme snažiť o skrášlenie areálu Draždiaka a zvýšenie komfortu návštevníkov, samozrejme, v rámci pozemkov v našej správe," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková Za posledné dva roky na brehoch jazera položili stovky metrov štvorcových trávových kobercov, ktoré plánujú naďalej rozširovať. „Na to, aby ostali zelené, je v horúcich mesiacoch potrebné pravidelné zalievanie, preto sme radi, že bola schválená žiadosť o vybudovanie dvoch studní, čím zároveň vylepšíme doterajší zavlažovací systém," priblížila hovorkyňa.V apríli ďalej plánujú odštartovať kompletnú rekonštrukciu Športovej haly Draždiak a revitalizovať jej areál. „Prvú fázu by sme radi ukončili pred začiatkom letných prázdnin," spresnila Halašková. V oblasti Tematínskej zas plánujú umiestniť nové verejné toalety, ktoré doplnia existujúce zo strany Paneurópskej vysokej školy Čo sa týka otázky parkovania v okolí obľúbenej lokality, mestská časť si uvedomuje tento dlhodobý problém. „Aktuálne rokujeme so zástupcami Paneurópskej vysokej školy k téme sprístupnenia parkovania v jej areáli, kde kedysi bolo možné parkovať," priblížila hovorkyňa. Budova školy je vo vlastníctve Petržalky, areál patrí hlavnému mestu a sčasti je zverený mestskej časti.„Hľadáme aj iné možnosti parkovania v okolí jazera, avšak cieľom je, aby bolo parkovanie nejakým spôsobom regulované a slúžilo najmä na krátkodobé státie," vysvetlila Halašková. Ako dodala, zaoberali sa aj možnosťou parkovania v areáli neďalekej nemocnice na Antolskej. „Súhlasíme, že parkovanie tak veľkej spádovej nemocnice je dlhodobo poddimenzované a kapacity by mali byť jednoznačne navýšené," pripustila.Podľa samosprávy by bolo ideálnym scenárom vybudovanie parkovacieho domu, ktorý by vo vyťažených časoch slúžil pacientom, zamestnancom, návštevníkom nemocnice a počas hlavnej letnej sezóny aj návštevníkom Draždiaka. „Predmetné pozemky však nevlastní mestská časť a aj napriek snahe sa nám doteraz nepodarilo prísť k spoločnej zhode s majiteľmi," doplnila hovorkyňa Petržalky.