Trump hrozí skupine BRICS 100-percentnými clami

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (30. 1.) pohrozil skupine rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS clami vo výške 100 %, ak sa vzdajú amerického dolára ako platobného prostriedku v medzinárodnom obchode.





"S predstavou, že krajiny BRICS sa snažia odkloniť od dolára, zatiaľ čo my stojíme bokom a prizeráme sa, je koniec," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. "Od týchto zdanlivo nepriateľských krajín budeme požadovať, aby sa zaviazali, že nevytvoria novú menu BRICS ani nepodporia žiadnu inú menu, ktorá by nahradila mocný americký dolár, inak budú čeliť 100-percentným clám a budú sa musieť rozlúčiť s možnosťou predávať do úžasnej americkej ekonomiky," dodal Trump.Skratka BRICS je odvodená od začiatočných písmen zakladajúcich členských krajín Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky. Začiatkom roka 2024 sa skupina rozšírila o Irán, Etiópiu, Egypt a Spojené Arabské Emiráty, zatiaľ čo Indonézia sa pripojila začiatkom januára. Cieľom zoskupenia je pôsobiť ako protiváha skupiny G7, ktorú tvoria popredné západné hospodárske mocnosti.Ruský prezident Vladimir Putin opakovane kritizoval dominanciu americkej meny a oznámil zámer vytvoriť v rámci aliancie nezávislý platobný a zúčtovací systém. Americký dolár zostáva zďaleka najdôležitejšou menou v globálnych platobných transakciách. Od zavedenia alternatívnej, nezápadnej meny si Moskva sľubuje zníženie účinku sankcií, ktoré na Rusko uvalil Západ pre jeho agresiu voči Ukrajine.