Samosprávam sa oddialila povinnosť zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu o dva roky, ušetrí im financie v čase konsolidácie (video)

Samosprávam to ušetrí financie

Výzva pre ministra Tarabu

8.11.2024 (SITA.sk) - Samosprávam sa na návrh Hlasu-SD oddiali povinnosť zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu o dva roky, a to na január 2027.Poslanec a primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák spolu s ďalšími poslancami strany Hlas predložili do parlamentu pozmeňujúci návrh zákona o ochrane prírody, ktorý poslanci vo štvrtok večer schválili, a ktorý samosprávam ušetrí financie v čase nutnej konsolidácie.„Po rokoch chaosu a zanedbávania zo strany predchádzajúcich vlád sa samosprávy ocitli v zložitej finančnej situácii. Náš návrh, ktorý inicioval náš kolega Ján Ferenčák, odkladá účinnosť povinného zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu a dáva samosprávam dostatočný čas na prípravu a možnosť investovať svoje financie tam, kde to považujú za potrebné," povedal poslanec a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč (Hlas-SD).Pre samosprávy predstavuje finančný problém aj zavedenie nových sadzieb za ukladanie zmesového a objemného komunálneho odpadu, ktorý tento týždeň prijala vláda.Strana Hlas-SD preto vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu , aby rovnako prehodnotil zavedenie nových sadzieb za ukladanie zmesového komunálneho odpadu a posunul ich účinnosť o dva roky.„V strane Hlas-SD veríme, že si Tomáš Taraba, rovnako ako my, uvedomuje zložitú finančnú situáciu, do ktorej naše mestá a obce dostali predchádzajúce vlády, a stotožní sa s našou požiadavkou o oddialenie účinnosti nových sadzieb za ukladanie zmesového a objemného komunálneho odpadu od roku 2027," uzavrel poslanec Blcháč.