Vedenie STVR ukončilo dialóg so Štrajkovým výborom, ten bude však naďalej pokračovať vo svojej činnosti

8.11.2024 (SITA.sk) - Poverené vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) sa rozhodlo ukončiť dialóg so Štrajkovým výborom iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov STVR. Štrajkový výbor berie toto rozhodnutie na vedomie, s tvrdeniami vedenia však nesúhlasí. Zároveň zostáva naďalej v štrajkovej pohotovosti a bude pokračovať vo svojej činnosti.Vedenie STVR tvrdí, že "nedisponuje informáciou, koľkých zamestnancov a spolupracovníkov STVR tento štrajkový výbor zastupuje". Výbor reaguje, že o túto informáciu vedenie STVR nikdy nepožiadalo."Legitimita výboru vychádza z pôvodného vyhlásenia zamestnancov a spolupracovníkov RTVS , v ktorom 1 210 z nás vyjadrilo nesúhlas s návrhom zákona o STVR, ktorý napokon vstúpil do platnosti. Na základe tohto vyhlásenia získal koordinačný výbor (neskôr štrajkový výbor) mandát značnej časti jeho signatárov, aby koordinoval aktivity v súvislosti s ochranou verejnoprávnosti," uviedol štrajkový výbor s dodatkom, že odmieta tvrdenie, že ide o "aktivitu jednotlivcov”.Vedenie RTVS od svojho nástupu absolvovalo dve stretnutia so štrajkovým výborom. Prvé stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy zástupcu generálneho riaditeľa Igora Slaninu "Nie sme si vedomí žiadneho "nekorektného či neprofesionálneho prístupu" z našej strany. Naopak, našou snahou bolo s vedením STVR vždy komunikovať otvorene, vecne a transparentne. Svedčí o tom aj posledné stretnutie zo 17. októbra, z ktorého sme práve v záujme korektnosti urobili zápisnicu," dodal štrajkový výbor.Predtým, ako štrajkový výbor o výsledkoch stretnutia informoval zamestnancov a spolupracovníkov STVR, zápisnicu podľa dohody zaslal na pripomienkovanie Andrei Pivarčiovej , ktorá je poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie."Voči tomuto zápisu sme nedostali žiadne námietky ani komentáre. Na pripomienkovanie malo vedenie STVR vyše týždňa," poukázal výbor. Dodal, že zamestnanci majú právo na informácie o aktivitách štrajkového výboru, ktorý ich legitímne zastupuje aj vo vzťahu k vedeniu STVR. O týchto aktivitách sú informovaní prostredníctvom newslettra, ktorého súčasťou bol naposledy aj zápis zo spomínaného stretnutia.Poverené vedenie zároveň tvrdí, že "hodnotenie obsahu a výkonov relácií je oblasť riešená v rámci vnútorných procesov a orgánov". Táto informácia prichádza podľa štrajkového výboru po tom, čo na poslednom stretnutí poukázali na možné porušenie Štatútu programových pracovníkov v súvislosti s diskusnými reláciami Sobotné dialógy z 5. októbra a O 5 minút 12 – špeciál zo 6. októbra."Na tento účel má slúžiť etická komisia, na ktorú nás vedenie počas stretnutia niekoľkokrát odkázalo. Túto etickú komisiu však svojím prvým interným príkazom zástupca generálneho riaditeľa Igor Slanina zrušil. STVR tak momentálne nemá orgán, na ktorý by sme sa s podobnými podnetmi mohli obrátiť," zdôraznil štrajkový výbor.STVR 6. novembra vyhlásila, že "napriek našej úprimnej snahe viesť konštruktívny a vecný dialóg aj s týmto výborom, do budúcna už, žiaľ, nevnímame túto Iniciatívu ako partnera na vecnú diskusiu, keďže niektoré jej doterajšie kroky považujeme za nekorektné a neprofesionálne".Ďalej upozornila, že štrajkový výbor nie je svojím konaním oprávnený zasahovať do pracovnej, obsahovej a sociálnej oblasti. "Jediným partnerom pre pracovnú a sociálnu oblasť sú odborové organizácie STVR," uviedla.