Samosprávne kraje povedie naďalej Viskupič, na 800 eurové odmeny žiadajú od štátu kompenzácie

Podmienkou je finančné krytie

O odmenách pre samosprávy sa ešte rokuje

22.5.2025 (SITA.sk) - Združenie samosprávnych krajov SK 8 aj naďalej povedie trnavský župan Jozef Viskupič . Na ďalšie dva roky ho do funkcie na štvrtkovom zhromaždení v Trnave zvolili ostatní predsedovia krajov. Za podpredsedov zvolili trenčianskeho župana Jaroslava Bašku , banskobystrického Ondreja Luntera a prešovského Milana Majerského Združenie SK 8 bude podľa jeho predsedu Jozefa Viskupiča pri rokovaní o vyššej kolektívnej zmluve vo verejnej službe žiadať od ministerstva financií kompenzáciu za 800 eurové odmeny pre zamestnancov. Štát by mal krajom náklady na tieto odmeny buď preplatiť alebo odpustiť tzv. cestné pôžičky, ktoré im poskytol.„Vtedy sme ochotní podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Hlasovalo za to sedem regiónov, jeden bol proti,“ povedal Viskupič. Vyplatenie osemstoeurových odmien vo verejnej správe sa dalo podľa neho riešiť aj inak. Nepripúšťa však, že by ich zamestnanci samospráv nedostali.„My máme svoje odmeňovacie mechanizmy. Ale keď vláda k tomu takto prikročila, my sme hľadali spôsob, ako tie odmeny zabezpečiť. Spôsob sme s ministerstvom financií našli,“ dodal predseda SK8 Viskupič s tým, že rokovanie zainteresovaných strán smeruje k dohode.Vládny kabinet v stredu schválil vyplatenie 800-eurových odmien pre zamestnancov vo verejnom sektore. Odmena im bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025. Týka sa to zamestnancov, ktorí sú financovaní zo štátneho rozpočtu. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.„Odmena v sume 800 eur bola dohodnutá v rámci kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a verejnej službe na rok 2025. Keďže však nedošlo k dohode o financovaní výdavkov samosprávy, uvedené kolektívne zmluvy neboli doposiaľ uzatvorené,“ uviedol ďalej úrad vlády . Pokiaľ ide o odmeny pre zamestnancov samosprávy, o tých ešte prebiehajú intenzívne rokovania medzi Ministerstvom financií SR Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úradom vlády SR s cieľom presne vyčísliť požadované finančné dopady.