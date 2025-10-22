|
Streda 22.10.2025
Meniny má Sergej
22. októbra 2025
Samosprávy budú môcť použiť na krytie výdavkov aj zdroje rezervného fondu, ide však len o dočasné riešenie
Samosprávy budú môcť v roku 2026 použiť na krytie výdavkov aj zdroje rezervného fondu. Ide však len o dočasné riešenie. Vyplynulo to z poslaneckého návrhu na vydanie ...
22.10.2025 (SITA.sk) - Samosprávy budú môcť v roku 2026 použiť na krytie výdavkov aj zdroje rezervného fondu. Ide však len o dočasné riešenie.
Vyplynulo to z poslaneckého návrhu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložili ho poslanci za stranu Hlas-SD Ján Ferenčák a Štefan Gašparovič.
Vláda na stredajšom rokovaní s týmto návrhom súhlasila s pripomienkami. Cieľom je zmierniť negatívny dopad na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov (VÚC). Umožní sa tak, aby mohli obce a VÚC použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje z rezervného fondu.
Ministerstvo financií vyjadrilo súhlas s týmto zámerom, súčasne si však uvedomuje, že ide len dočasné riešenie. Tento problém by sa mal podľa slov ministerstva vyriešiť nielen dočasne poslaneckým návrhom, ale systémovou trvalou úpravou tak, aby v nasledujúcich rokoch neboli potrebné opätovné prechodné zmeny zákona.
"Posilní sa tak samostatnosť miest, obcí a samosprávnych krajov pri rozhodovaní o svojich vlastných príjmoch, pričom toto opatrenie nebude zvyšovať zadlženosť samospráv," vysvetlilo ministerstvo, ktoré však nesúhlasí s tým, aby bolo samosprávam umožnené použiť na bežné výdavky aj úvery. Poslanecký návrh totiž súčasne umožňuje do konca nasledujúceho roka použiť na bežné výdavky aj návratné zdroje financovania, a teda úvery.
Rezort financií sa však obáva, že by to viedlo k zvýšeniu zadlžovania samospráv, a tým aj k zvyšovaniu celkového dlho verejnej správy. To podľa ministerstva nemožno podporovať vzhľadom na obdobie konsolidácie verejných financií a tiež vzhľadom na skutočnosť, že úroveň dlhu prekročila všetky sankčné pásma obsiahnuté v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Ministerstvo preto navrhlo nové znenie, v ktorom možnosť úverov absentuje.
