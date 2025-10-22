|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sergej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Projekt Seniori Online získal ocenenie Senior Friendly 2025 v kategórii občianske združenia
Tagy: Občianske združenie Ocenenie PR
Počas slávnostného večera 10. ročníka prestížneho podujatia Senior Friendly, konajúceho sa v priestoroch Zichyho paláca, si za projekt s názvom Seniori Online odniesla domov ocenenie v kategórii ...
Zdieľať
22.10.2025 (SITA.sk) - Počas slávnostného večera 10. ročníka prestížneho podujatia Senior Friendly, konajúceho sa v priestoroch Zichyho paláca, si za projekt s názvom Seniori Online odniesla domov ocenenie v kategórii občianskych združení. Séria voľne dostupných inštruktážnych videí, ktoré krok za krokom zvyšujú digitálnu gramotnosť seniorov – od základov práce s dotykovým telefónom až po pokročilejšie úkony, ako napríklad platba telefónom, tak získala nielen pozornosť verejnosti, ale aj cenné vyznamenanie, ktoré patrí všetkým podporovateľom projektu.
Seniori Online je séria voľne dostupných inštruktážnych videí, ktoré krok za krokom zvyšujú digitálnu gramotnosť seniorov – od základov práce s dotykovým telefónom až po pokročilejšie úkony, ako napríklad platba telefónom. Videá sú rozdelené podľa operačného systému (iOS pre iPhone a Android) a sú dostupné na https://ligapreseniorov.sk/seniori-online/ a YouTube kanáli @Ligapreseniorov. Edukačný obsah je navrhnutý tak, aby seniori mohli napredovať vlastným tempom, opakovane si prechádzať témy a zvyšovať si sebadôveru pri používaní moderných technológií. Súčasťou projektu je aj prezenčná forma školení realizovaná s podporou dobrovoľníkov.
Hlavnými protagonistkami videí sú herečka Eva Pavlíková a jej dcéra, speváčka Katarzia, ktoré v autentických rozhovoroch sprevádzajú divákov jednotlivými témami. Odborným garantom edukačnej časti je doc. Ing. Vladimír BOLEK, PhD., prvý prodekan a prodekan pre vzdelávanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu, Katedre informačného manažmentu.
Projekt vznikol aj vďaka hlavným partnerom Philip Morris, Zoznam.sk a Bigmedia.
"Naším cieľom je sprístupniť digitálne zručnosti každému seniorovi na Slovensku – či už prostredníctvom videí, alebo osobných školení s dobrovoľníkmi. Ďakujeme partnerom a celému tímu za podporu," informuje Michaela Kocianová, spoluzakladateľka Vetulus – Liga pre seniorov.
Jedným z hlavných cieľov projektu je prepájať generácie – aby mladší pomáhali starším (či rovesníci rovesníkom) a zdieľali praktické vedomosti. Prieskum agentúry 2Muse na vzorke 900 respondentov ukázal, že:
Seniori Online priamo reaguje na tieto potreby – prináša prehľadné videonávody, ktoré môžu seniori aj rodinní príslušníci využiť doma, a to aj v regiónoch bez dostupných kurzov či pre tých, ktorí uprednostňujú individuálne vzdelávanie. A práve tie boli ocenené v rámci podujatia Seniorfriendly.
"Ocenenie Senior Friendly 2025 si nesmierne vážime. Záujem seniorov ovládať moderné technológie je vysoký. Projekt Seniori Online potvrdzuje, že systematické a zrozumiteľné vzdelávanie dokáže odbúrať strach seniorov z technológií a reálne zlepšiť ich kvalitu života," informuje Sáša Jány, spoluzakladateľ Vetulus – Liga pre seniorov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Projekt Seniori Online získal ocenenie Senior Friendly 2025 v kategórii občianske združenia © SITA Všetky práva vyhradené.
O projekte Seniori Online
Seniori Online je séria voľne dostupných inštruktážnych videí, ktoré krok za krokom zvyšujú digitálnu gramotnosť seniorov – od základov práce s dotykovým telefónom až po pokročilejšie úkony, ako napríklad platba telefónom. Videá sú rozdelené podľa operačného systému (iOS pre iPhone a Android) a sú dostupné na https://ligapreseniorov.sk/seniori-online/ a YouTube kanáli @Ligapreseniorov. Edukačný obsah je navrhnutý tak, aby seniori mohli napredovať vlastným tempom, opakovane si prechádzať témy a zvyšovať si sebadôveru pri používaní moderných technológií. Súčasťou projektu je aj prezenčná forma školení realizovaná s podporou dobrovoľníkov.
Hlavnými protagonistkami videí sú herečka Eva Pavlíková a jej dcéra, speváčka Katarzia, ktoré v autentických rozhovoroch sprevádzajú divákov jednotlivými témami. Odborným garantom edukačnej časti je doc. Ing. Vladimír BOLEK, PhD., prvý prodekan a prodekan pre vzdelávanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu, Katedre informačného manažmentu.
Projekt vznikol aj vďaka hlavným partnerom Philip Morris, Zoznam.sk a Bigmedia.
"Naším cieľom je sprístupniť digitálne zručnosti každému seniorovi na Slovensku – či už prostredníctvom videí, alebo osobných školení s dobrovoľníkmi. Ďakujeme partnerom a celému tímu za podporu," informuje Michaela Kocianová, spoluzakladateľka Vetulus – Liga pre seniorov.
Prepojenie generácií a potreby seniorov
Jedným z hlavných cieľov projektu je prepájať generácie – aby mladší pomáhali starším (či rovesníci rovesníkom) a zdieľali praktické vedomosti. Prieskum agentúry 2Muse na vzorke 900 respondentov ukázal, že:
- 77 % ľudí 60+ súhlasí, že nízka digitálna gramotnosť zvyšuje riziko sociálnej izolácie.
- 74 % uvádza, že smartfóny využívajú najmä na telefonovanie s blízkymi.
- 59 % nevyužíva pokročilé funkcie smartfónov.
- 65 % má záujem získať zručnosti v ovládaní dotykových telefónov.
Seniori Online priamo reaguje na tieto potreby – prináša prehľadné videonávody, ktoré môžu seniori aj rodinní príslušníci využiť doma, a to aj v regiónoch bez dostupných kurzov či pre tých, ktorí uprednostňujú individuálne vzdelávanie. A práve tie boli ocenené v rámci podujatia Seniorfriendly.
"Ocenenie Senior Friendly 2025 si nesmierne vážime. Záujem seniorov ovládať moderné technológie je vysoký. Projekt Seniori Online potvrdzuje, že systematické a zrozumiteľné vzdelávanie dokáže odbúrať strach seniorov z technológií a reálne zlepšiť ich kvalitu života," informuje Sáša Jány, spoluzakladateľ Vetulus – Liga pre seniorov.
Kde nájdete videá
- web: www.ligapreseniorov.sk/seniori-online/
- YouTube: www.youtube.com/@Ligapreseniorov
- Videá sú voľne dostupné, vhodné aj ako edukačná pomôcka pre denné centrá a komunitné kluby.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Projekt Seniori Online získal ocenenie Senior Friendly 2025 v kategórii občianske združenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Občianske združenie Ocenenie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najvyšší súd mal rozhodovať o novom treste pre dvojicu z kauzy Judáš, pojednávanie však odročil
Najvyšší súd mal rozhodovať o novom treste pre dvojicu z kauzy Judáš, pojednávanie však odročil
<< predchádzajúci článok
Samosprávy budú môcť použiť na krytie výdavkov aj zdroje rezervného fondu, ide však len o dočasné riešenie
Samosprávy budú môcť použiť na krytie výdavkov aj zdroje rezervného fondu, ide však len o dočasné riešenie