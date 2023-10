Samosprávy budú pre novú vládu partnerom a nie súperom, Raši nebude prijímať rozhodnutia bez nich

Regióny budú finančne podporené

Slovensko bez bielych miest

31.10.2023 (SITA.sk) - Samosprávy a regióny budú pre novú vládu a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie partnerom, nie súperom. Povedal šéf rezortu Richard Raši Hlas-SD ) po utorkovom stretnutí s predsedom vlády Robertom Ficom Smer-SD ).Raši ďalej informoval, že bez riadnej diskusie so samosprávami nebude prijímať rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú. V pláne má presunúť čo najviac financií z eurofondovej obálky do regiónov. Za jeden z hlavných problémov, ktoré je nutné riešiť, Raši označil nadkontrahovanie Integrovaného regionálneho operačného programu „Keď im budeme dávať kompetencie alebo povinnosti, budeme to robiť súčasne s metodickou alebo finančnou podporou. Zároveň chceme vytvárať národné projekty, ktoré budú taktiež smerovať na pomoc regiónom – napr. národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií," povedal Raši. Prioritou v oblasti digitalizácie bude vrátiť sa k projektu broadbandu.„Internet musí byť dostupný na celom Slovensku, nemôžeme tu mať biele miesta, aby nedochádzalo k vysídľovaniu regiónov, napr. z dôvodu, že tam nie je dostupný signál," dodal Raši.Nová vláda chce taktiež organizovať výjazdové rokovania po celom Slovensku. Podľa slov premiéra Fica chcú pomôcť malým projektom, na ktoré malé samosprávy nemajú dostatok zdrojov. Zároveň chcú urobiť všetko pre to, aby sa naštartovali veľké investície v regiónoch.„Pokiaľ ide o európske zdroje, do konca roka urobíme všetko pre to, aby tu nebola žiadna dvojkoľajnosť pri európskych fondoch a Pláne obnovy. V oblasti informatizácie je cieľom, aby spoločnosť pokračovala tempom ,všetko v mobile´, a to napriek tomu, že ja sám mobil nemám," informoval Fico.