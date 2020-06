Samosprávy by mali získať pomoc pri vyrovnaní sa s dopadom koronakrízy od štátu a to poskytnutím pôžičky

Zvýšenie dlhu

Záujem na reforme

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Štát by mal vykryť tohtoročný výpadok podielových daní samosprávam poskytnutím pôžičky . Informovali o tom predstavitelia Únie miest Slovenska (ÚMS) Ministerstva financií SR po stredajšom spoločnom rokovaní a dosiahnutí predbežnej dohody na takomto opatrení.Podľa šéfa únie Richarda Rybníčka by toto riešenie umožnilo samosprávam vysporiadať sa so svojimi rozpočtami a zabezpečiť dostatok zdrojov na plánované investície napriek výrazným negatívnym dopadom koronakrízy na výnosy z podielových daní smerujúce samosprávam.Priznal však zároveň, že to bude tak, ako pri štáte, znamenať navýšenie dlhu samospráv. Faktom však je, že samosprávy sú v omnoho lepšej finančnej kondícii, ako samotný štát a ich súčasné dlhy sú výrazne nižšie.To potvrdil aj minister financií Eduard Heger , podľa ktorého štát nevyužil predchádzajúce dobré roky, aby sa pripravil na budúce krízy. Na druhej strane má však štát napriek tomu omnoho lepšie podmienky na získavanie financií, ako samosprávy.„Samosprávy majú svoje nachystané rezervy a preto by bola škoda nevyužiť práve tie lepšie podmienky, ktoré má v tomto prípade štát, na ten investičný stimul do ekonomiky,“ tvrdí.Tak ministerstvo financií ako aj zástupcovia samosprávy na stredajšom stretnutí pritom potvrdili svoj záujem na celkovej reforme financovania samosprávy.Tie sú totiž v súčasnosti vo veľkej miere závislé na výnose z dane z príjmov fyzických osôb, ktorej výber práve v krízových časoch, ako je tento, výrazne klesá a tým výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv. „Oceňujem ochotu vstúpiť do tak žiadanej a nevyhnutnej reformy samosprávy, ktorú Slovensko potrebuje,“ tvrdí.