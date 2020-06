Trnava chce odkúpiť štyri hektáre pôdy za 800 tisíc eur, chce tam vybudovať rekreačnú zónu s lesoparkom

Rekreačná zóna s lesoparkom

Lokalita s historickým názvom Kravský pasienok je určená na výsadbu lesoparku s jednoduchou športovo-rekreačnou vybavenosťou, výstavbu tam územný plán mesta nepovoľuje.

Trnava tam chce v súlade s územným plánom vybudovať rekreačnú zónu s lesoparkom, prípadne vodnou plochou.

V minulosti bola spoluvlastníčkou pozemku cez firmu Logaro manželka politika Tomáša Druckera Lucia.

Podozrivo lacné pozemky

Pred dvoma rokmi v tom čase opozičný politik Igor Matovič upozornil, že pozemky kupovala podozrivo lacno.

Tomáš Drucker vtedy reagoval, že cena 0,85 eura za meter štvorcový je „pre danú lokalitu a daný stav plochy trhovo obvyklá“.

Argumentoval tým, že ide o ornú pôdu, kde nie je možná žiadna výstavba. Matovič vtedy ponúkol Druckerovi za pozemky v Trnave 1,80 eura za meter štvorcový, Drucker súhlasil, k obchodu napokon neprišlo. V súčasnosti má pozemok štyroch vlastníkov, spoločnosť Logaro svoj podiel predala.

Mesto odkúpi pôdu na splátky

Trnava by za 40-tisíc metrov štvorcových mala zaplatiť 796-tisíc eur v štyroch splátkach. Prvú splátku 318-tisíc eur by zaplatila do 15 dní po podpise zmluvy, ďalšie tri splátky po približne 159-tisíc by platila v nasledujúcich troch rokoch. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o kúpe pozemku rokovať v utorok 30. júna.

Pozemok je evidovaný ako orná pôda, v súčasnosti ho využívajú na poľnohospodársku činnosť Poľnohospodárske družstvo Trnava a Tapos – Trnavská poľnohospodárska spoločnosť.

Vlastníkom pôvodný plán nevyšiel

Vlastníci pozemku v minulosti žiadali o zmenu územného plánu pre túto lokalitu v prospech výrobného areálu, k tomu však napokon neprišlo.

Trnava má peniaze na nákup z predaja pozemkov v priemyselnej časti mesta na druhom konci Trnavy.

Vlani tu Trnava zinkasovala za predaj jedného pozemku 880-tisíc eur, teraz je pred podpisom zmluvy predaj ďalšieho pozemku za viac ako 500-tisíc eur.