Samosprávy doplácajú na rozhodnutia vlády. Stále je to len „o nich, bez nich“ a vraj sú iba služobníkmi

Financovanie prorodinnej politiky

Vládne sľuby na úkor rozpočtov miest

O všetkom sa dozvedeli len z médií

Chcú byť partnermi, nie služobníkmi

4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s tým, aby Vláda SR čerpala prostriedky na pomoc rodinám z finančných zdrojov samospráv.Tiež nesúhlasí s tým, že vláda prijíma rozhodnutia s dopadmi na samosprávy bez toho, aby ich s predstaviteľmi samospráv vopred konzultovala a zohľadnila ich požiadavky.Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček , viceprezident ÚMS a primátor mesta Bratislava Matúš Vallo a zástupcovia členských miest ÚMS.ÚMS nepovažuje za dobrý nápad, aby sa prorodinná politika riešila na úkor financií pre samosprávy, ktoré za tieto peniaze poskytujú služby svojim obyvateľom.„Nepovažujeme za dobrý nápad, že sa rieši prorodinná politika vlády a koalície braním peňazí samospráve. Rovnako nás uráža, keď ministerstvo financií ale aj iní ministri rozprávajú o tom, že máme dosť peňazí," zdôraznil Rybníček. Ako dodal, sú to peniaze občanov miest a obcí Slovenska.„Žiadame Vládu SR a ministerstvo financií, aby našla finančné prostriedky na prorodinnú politiku vo svojich vlastných rezervách. Sme presvedčení o tom, že tieto peniaze nájsť vedia tak, aby to nebolo na úkor obyvateľov našich miest a obcí," dodal.„Nepovažujeme za prijateľné, aby opatrenia vlády, ktoré majú byť v konečnom dôsledku financované z rozpočtu samospráv, vláda so samosprávami vôbec nekonzultovala," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Ako dodal, vláda so samosprávami nekonzultovala ani dvojnásobnú valorizáciu platov, ktorá stála Bratislavu sedem miliónov eur.„Financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb nás stojí každý rok 1,5 milióna eur a navyšovanie financovania cirkevných a súkromných škôl Bratislavu stojí každý rok dva milióny eur," poznamenal Vallo s tým, že toto všetko sa udialo bez toho, aby o tom vopred vedeli a dozvedeli sa o tom iba z médií.Od roku 2019 síce Bratislava podľa Valla získala na zvýšení výnosu z dane z príjmov fyzických osôb viac o deväť miliónov eur, v dôsledku spomenutých opatrení však o tento výnos už kompletne prišla.„Ak sa schváli daňový bonus tak ako je navrhnutý, Bratislavu to bude stáť ročne 35 miliónov eur," skonštatoval primátor hlavného mesta.Ako dodal, v každej krízovej situácii, ktorá v posledných rokoch nastala, samosprávy aktívne pomáhali, aby obyvatelia čo najmenej pociťovali nedostatky štátu, či išlo o COVID testovanie, pomoc v domovoch seniorov, alebo v školách.„Pokračujeme aj v prípade utečeneckej krízy. Potrebujeme však, aby nás vláda brala ako partnerov, nie ako služobníkov, ktorým z pozície sily niečo nadiktuje. Takto nedokážme čeliť ďalšej kríze," uzavrel Vallo.