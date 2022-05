V Ľvove sa po raketovom útoku podarilo obnoviť elektrický prúd, strely s plochou dráhou letu zasiahli dôležité tranzitné trasy

Rusi pálili z bombardérov

Útoky na infraštruktúru

4.5.2022 - Po nočných raketových útokoch na elektrické rozvodne v západoukrajinskom meste Ľvov už úplne obnovili elektrinu. Televízii CNN to povedal viceprimátor mesta Serhij Kiraľ. Priblížil, že tri riadené strely zasiahli tri rozvodne a ťažko ich poškodili.Ďalšie dve rakety, ktoré dosiahli západnú Ukrajinu a Ľvovskú oblasť, zostrelil systém protivzdušnej obrany a jedna strela zasiahla Zakarpatskú oblasť.Celkovo to bolo 18 alebo 19 úderov riadenými strelami, ktoré vystrelili z Kaspického mora z ruských strategických bombardérov smerom k Ukrajine, doplnil.Kiraľ povedal, že útoky spôsobili aj poruchy na čerpacích staniciach, ktoré zásobujú mesto vodou. Dodávky vody sa však nezastavili.Ukrajinská armáda uviedla, že ruské raketové útoky mali v utorok zničiť dopravnú infraštruktúru. Strely s plochou dráhou letu zasiahli najmenej šesť cieľov na strednej a západnej Ukrajine, čo sa zdá byť pokusom brániť tranzitu vojenského materiálu a zásob. Ukrajinské železnice hlásili v dôsledku útokov omeškanie viac ako 40 vlakov.Útoky na infraštruktúru podľa Kiraľa neovplyvnia dodávky zo Západu. Mohli by mať však dôsledky pre vývoz ukrajinských komodít.To je „v tomto období roka veľmi kritické, pretože potrebujeme odobrať viac ako päť miliónov ton obilia, aby sme boli pripravení na novú úrodu,“ povedal.