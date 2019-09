Samosprávy môžu ešte mesiac žiadať o príspevok na nabíjačky

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Samosprávy majú ešte necelý mesiac na to, aby sa prihlásili do historicky prvej výzvy na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2500 eur a maximálna 5000 eur. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na toto kolo výzvy vyčlenilo 500.000 eur. Žiadosti je možné podávať do 1. októbra, informovalo v piatok ministerstvo.Žiadatelia musia mať päť percent vlastných zdrojov, 95 percent nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Po vyhodnotení tejto historicky prvej výzvy rezort plánuje vyhlásiť druhú, na ktorú vyčlenil tiež 500 000 eur.uviedol hovorca MH SR Maroš Stano.Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) rezort prispeje k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility.zdôraznil minister. MH SR pripravuje aj iné opatrenia. Do konca roka by malo vyhlásiť ďalšiu výzvu na podporu nákupu elektromobilov a vodiči elektromobilov postupne pocítia aj rôzne zvýhodnenie v doprave.Podpora z tejto výzvy smeruje pre takzvané AC nabíjačky s výstupným výkonom minimálne 2x11 kW, ktorých je momentálne na Slovensku približne 150. Dotáciu je možné získať na výstavbu, prestavbu, ale aj rekonštrukciu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu žiadosť, pričom môže prekročiť stanovené minimálne technické požiadavky. To znamená, že môže postaviť viac nabíjacích staníc v rámci predkladaného projektu, ale nesmie prekročiť maximálnu výšku dotácie 5000 eur. Projekt sa musí zrealizovať šesť mesiacov od oznámenia o schválení dotácie.Podrobnosti k podávaniu žiadostí poskytujú pracovníci agentúry SIEA a nachádzajú sa aj na jej internetovej stránke. Všetky potrebné informácie, vrátane formulára žiadosti a povinných príloh, sú zverejnené a dostupné aj na webovom sídle MH SR.