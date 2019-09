Švecová je spokojná s rekonštrukciou prác budovy na Klobúčnickej ulici

Na archívnej snímke predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Predsedníčka Najvyššieho súdu SR (NS SR) Daniela Švecová je spokojná s postupom prác pri rekonštrukcii budovy na Klobučníckej ulici. Tento historický objekt by sa mal stať sídlom vedenia NS SR.Švecová absolvovala vo štvrtok (5. 9.) kontrolný deň v budúcom sídle vedenia inštitúcie.skonštatoval Švecová.NS SR získala od apríla minulého roka časť budovy na Klobučníckej ulici č. 7 bezodplatne do správy. Kancelária NS SR začala objekt rekonštruovať v súlade so zásadami pamiatkovej ochrany v rýchlom čase. Ide hlavne o stavebné práce, ktoré vyriešia problém zatekania do budovy, keďže poruchy spôsobené zatekaním predstavujú vážne statické narušenie nosných konštrukcií stropov.Budova na rohu Klobučníckej ulice a námestia SNP sa nachádza v pamiatkovej zóne CMO – Bratislava – Staré mesto a je zapísaná do zoznamu štátnych nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Nenachádza sa už v žiadnom inom ochrannom pásme. Ide o neoklasicistický trojposchodový objekt palácového typu postavený v rokoch 1910 – 1912 viedenským architektom N. Katserom.