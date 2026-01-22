Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 22.1.2026
 Meniny má Zora
 24hod.sk    Ekonomika

22. januára 2026

Samosprávy môžu zhodnotiť fungovanie centier zdieľaných služieb, ministerstvo vnútra spúšťa anketu


Ministerstvo vnútra SR spúšťa anketu, cieľom ktorej je získať spätnú väzbu od samospráv na fungovanie pilotného projektu financovaného z Plánu obnovy a ...



68badaf2a86ba796472245 676x451 22.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR spúšťa anketu, cieľom ktorej je získať spätnú väzbu od samospráv na fungovanie pilotného projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR a eurofondov.

Kvalita verejných služieb


Súčasťou tohto projektu je 21 centier zdieľaných služieb, ktoré svoju činnosť začínali od jari minulého roka. Pod strechou centier pôsobí 700 samospráv, v rámci ktorých žije viac ako pol milióna obyvateľov. Samosprávy môžu dotazník vyplniť do konca mesiaca.

Zdieľané služby nie sú len administratívnou inováciou, sú odpoveďou na reálne potreby obcí a ich obyvateľov. Cieľom projektu centier zdieľaných služieb je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a vyššiu kvalitu verejných služieb aj mimo veľkých miest, kde samosprávy často narážajú na nedostatok odborných kapacít,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.

Skúsenosti samospráv


Anketa je zameraná na hodnotenie prínosov zapojenia do centier zdieľaných služieb, kvalitu a rozsah poskytovaných služieb, efektívnosť výkonu jednotlivých agend, komunikáciu medzi obcami a centrom, ako aj na personálnu stabilitu. Súčasťou je tiež priestor na návrhy na zlepšenie fungovania centier a pomenovanie oblastí, v ktorých by mali centrá zabezpečovať podporu samospráv aj v budúcnosti.

Ak chceme, aby modernizácia verejnej správy neostala len na papieri, musíme vychádzať zo skúseností samospráv. Centrá zdieľaných služieb umožňujú obciam spájať odborné kapacity, zdieľať know-how a sústrediť sa viac na spoločný výkon agendy, územný rozvoj a verejné služby. Spätná väzba od starostiek a starostov je preto pre nás kľúčová,“ doplnil štátny tajomník Kaliňák.

Výsledky ankety budú prerokované na jarnom permanentnom riadiacom výbore za účasti všetkých štatutárov samospráv, ktorí prevádzkujú centrá zdieľaných služieb. Budú to dáta, ktoré ovplyvnia ďalší rozvoj a podporu zdieľania v samosprávach.


Zdroj: SITA.sk - Samosprávy môžu zhodnotiť fungovanie centier zdieľaných služieb, ministerstvo vnútra spúšťa anketu © SITA Všetky práva vyhradené.

