 Z domova

22. januára 2026

Lipšic je vinný z disciplinárneho previnenia, za hádku s kolegyňou dostal písomné pokarhanie


Senát Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok uznal prokurátora Generálnej prokuratúry ...



Zdieľať
651c09f3e1be0133056650 676x451 22.1.2026 (SITA.sk) - Senát Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok uznal prokurátora Generálnej prokuratúry SR Daniela Lipšica za vinného z disciplinárneho previnenia pre hádku s kolegyňou z roku 2024. Za porušenie povinnosti prokurátora zachovávať dôstojnosť mu uložil písomné pokarhanie. Disciplinárne stíhanie Lipšica inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka, podľa ktorého sa Lipšic v rámci troch skutkov dopustil disciplinárnych previnení, pričom by podľa neho mal byť preložený na prokuratúru nižšieho stupňa.


V prípade zvyšných dvoch skutkov, teda nepreštudovania si utajenej prílohy spisu a sarkazmu ho však disciplinárny senát oslobodil. V prvom prípade preto, že nebolo preukázané, že sa stal skutok a v druhom prípade preto, že skutok nie je trestným činom. Lipšic ale musí podľa rozhodnutia súdu zaplatiť štátu trovy disciplinárneho konania vo výške 120 eur.

Zneváženie postavenia


Prvý skutok sa týka konfliktu Lipšica s riaditeľkou osobného úradu GP SR Elenou Černou. Podľa disciplinárneho návrhu v auguste 2024 po tom, čo ona doručila rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie prokurátorovi Michalovi Šúrekovi k nemu domov namiesto na pracovisko, Lipšic na ňu kričal s tým, že „je poplatná Žilinkovmu režimu“ a robí nadprácu. Zároveň jej hrozil prstom a tiež podaním trestného oznámenia.

Tým podľa disciplinárneho návrhu znevážil jej postavenie. Druhý skutok je datovaný do marca 2024, keď Lipšic ešte ako špeciálny prokurátor zamietol sťažnosť proti obvineniu viacerých osôb vrátane bývalých funkcionárov Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru a Jána Balciara v kauze Vírus, a to bez toho, aby sa oboznámil s utajovanou prílohou spisu. Tým konal v rozpore s povinnosťami prokurátora.

Upravené fakty


Tretí skutok sa týka prípisu v trestnej veci, ktorý Lipšic v júni 2024 zaslal na referát väzenstva GP SR. V ňom mimo iného uviedol, že referát bol zriadený vďaka „výnimočným organizačným schopnostiach vedenia GP SR“. Sarkastickou poznámkou podľa disciplinárneho návrhu znevážil vedenie generálnej prokuratúry. Samotný Lipšic v súvislosti so svojím disciplinárnym stíhaním poukázal na dlhodobú anymozitu medzi vedením GP SR a bývalou špeciálnou prokuratúrou, ktorej šéfoval až do jej zrušenia.

Všetky tri skutky netvoria sumár faktov, ale vo všetkých troch skutkoch sú fakty výrazne upravené,“ vyhlásil v novembri minulého roku na súde. Doplnil, že celé disciplinárne stíhanie je súčasťou snahy, aby odišiel z prokuratúry. On sám má však podľa vlastných slov dva dôvody, prečo zatiaľ na generálnej prokuratúre ostáva.

Lipšicova obrana


Prvou je, že má ako prokurátor rozpojednávané trestné veci na súdoch. Druhou je podľa Lipšica diskusia a potenciálna šanca na zmenu fungovania prokuratúry. Na margo skutkov kladených mu za vinu Lipšic povedal, že na riaditeľku osobného úradu GP SR zvýšil hlas, pretože ho bezdôvodne obvinila z toho, že jej z kancelárie strhol menovku.

Pokiaľ ide o vec s utajenou prílohou spisu, Lipšic poukázal na to, že vo veci neskôr podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil stíhaným osobám prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera obvinenia, pričom prílohu tiež neštudoval. Nebol totiž podpísaný na takzvanom kontrolnom liste. Pokiaľ ide u údajný sarkazmus v úradnom prípise, Lipšic to označil skôr za miernu iróniu.

Prejav animozity


Kandera, ktorý v rámci disciplinárneho procesu zastupoval generálneho prokurátora na margo rozhodnutia senátu povedal, že o právoplatných rozhodnutiach sa nediskutuje, ale rešpektujú sa. Podľa Lipšica bol disciplinárny návrh v skutkoch, spod ktorých bol oslobodený, čisto účelový.

Bol to prejav animozity, pomsty, možno nejakého tlaku, ktorý bol vyvíjaný na generálneho prokurátora v čase, keď bol návrh na rentu v národnej rade," skonštatoval pre médiá s tým, že časové súvislosti jednoznačne sedia. „A to, ako dopadlo disciplinárne konanie je myslím si toho dôkazom," doplnil Lipšic.


Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.




Zdroj: SITA.sk - Lipšic je vinný z disciplinárneho previnenia, za hádku s kolegyňou dostal písomné pokarhanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Disciplinárne konanie Generálny prokurátor SR
