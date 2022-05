Samosprávy nedokážu efektívne čerpať eurofondy, Slovenský pozemkový fond im pre nedostatok ľudí blokuje žiadosti

SPF brzdí čerpanie eurofondov

Rýchlejšie schvaľovanie žiadostí

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) apeluje na Slovenský pozemkový fond (SPF), aby zvýšil personálne kapacity. Pri vybavovaní žiadostí fond nestíha plniť zákonom stanovené lehoty.Práve nedostatok kapacít a neexistujúce termíny hromadia problémy a nevôľu samospráv ísť do projektov, ktoré sú podmienené súhlasným stanoviskom fondu.Posilnenie kapacít by prinieslo podporu v rozvoji samospráv aj zvýšené čerpanie eurofondov. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe.„Keďže členom Združenia miest a obcí Slovenska je takmer 96 percent miest a obcí, ktoré tiež pôsobia na úrovni 61 regionálnych združení, ZMOS disponuje nespočetným množstvom príkladov z prostredia miest a obcí. Tie sprevádzajú výrazne komplikácie v čerpaní súčasných eurofondov, aj v súvislosti s dlhými lehotami vybavovania ich požiadaviek na Slovenskom pozemkovom fonde. Bez majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, a bez toho, aby s tými pozemkami, s ktorými disponuje Slovenský pozemkový fond mohli pomerne rýchlo pracovať samosprávy, nás čaká aj naďalej obmedzené čerpanie eurofondov na dôležité verejné investície na miestnej a regionálnej úrovni," uvádza Kaliňák.ZMOS preto apeluje na vedenie SPF, aby aj napriek pokročilému stavu prípravy nového programového obdobia, rokovalo s kompetentnými rezortmi s cieľom zrýchliť a zefektívniť vybavovanie agendy a požiadaviek zo strany miest a obcí.A to s ministerstvom investícií o využití technickej pomoci z Programu Slovensko 2021-2027 a s ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré je ústredným orgánom pre pozemkové úpravy v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027.„Technická pomoc v rámci zdrojov EÚ nie je iba na reklamu a nákup propagačných materiálov, ale aj na to, aby správne nastavenie technickej stránky pomohlo oprávneným žiadateľom. A práve samosprávy sú jedným z oprávnených žiadateľov eurofondov na národnej i regionálnej úrovni a v konečnom dôsledku sú aj nositeľom čísla celkového čerpania eurofondov v krajine, a preto odstránenie tejto bariéry zo strany miest a obcí nemôže ostať bez povšimnutia," uzavrel Kaliňák.Agentúra SITA oslovila SPF so žiadosťou o reakciu.