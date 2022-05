Návšteva Jill Bidenovej potvrdila silné spojenectvo medzi Slovenskom a USA. Ide aj o prejav uznania občanom, ktorí Ukrajincom otvorili svoje domovy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Návšteva Jill Bidenovej potvrdila výborné vzťahy medzi Slovenskom a USA a ukázala, že Spojeným štátom americkým záleží na zachovaní demokracie a slobody v strednej a východnej Európe."Túto zahraničnú cestu prvej dámy USA však vnímam aj ako prejav uznania za to, že naša vláda a občania Slovenska od začiatku Putinovej krvavej vojny pevne stoja za svojím susedom Ukrajinou a dennodenne sa to snažíme preukazovať nielen slovami, ale aj činmi," napísal na sociálnej sieti štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus Ako ďalej uviedol, pomoc v núdzi a solidarita sú hodnoty, ktoré zdieľame spoločne s USA a prvá dáma sa o spoločných hodnotách na vlastné oči presvedčila v Košiciach aj Vyšnom Nemeckom, kde vyjadrila podporu dobrovoľníkom a zložkám štátu pomáhajúcim ukrajinským vojnovým utečencom. Okrem toho sa stretla aj s ukrajinskými matkami a deťmi.„Teší ma, že Slovensku sa dostalo takej významnej cti a pochvaly od prvej dámy USA, ktorá vyzdvihla otvorenú náruč, otvorené domovy a otvorené srdcia Slovákov. Ďakujeme za tieto slová a verím, že urobíme všetko pre to, aby sme nepoľavili v ďalšej pomoci Ukrajine,“ povedal Klus.