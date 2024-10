Samosprávy sa musia aktívne podieľať na rozvoji a udržiavaní demokratických hodnôt, tvrdí Združenie miest a obcí

Mimoriadne smutná kapitola dejín

27.10.2024 (SITA.sk) - Samosprávy sa musia aktívne podieľať na rozvoji a udržiavaní kultúry demokratickej participácie a spolupráce medzi obyvateľmi. Uviedlo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) , ktoré si pripomína výročie Černovskej tragédie z roku 1907.Tento historický moment podľa združenia pripomína nielen ľudské obete, ale aj odvahu a odhodlanie obhajovať hodnoty, ktoré sú aj v súčasnosti základom fungovania spoločnosti.ZMOS si tieto udalosti pripomenie v pondelok 28. októbra doobeda na cintoríne v Černovej v Ružomberku a tiež v priestoroch Matice slovenskej v Martine . ZMOS to súčasne vníma ako príležitosť opätovne zdôrazniť spoločenské hodnoty.„Udalosti v Černovej nepredstavujú len bolestnú epizódu, ale aj predzvesť a kulmináciu spoločenského napätia, ktoré napokon viedlo k vzniku Prvej československej republiky a prijatiu Martinskej deklarácie v roku 1918," pripomenulo združenie s tým, že táto smutná kapitola dejín sa stala súčasne aj dôležitým krokom k oslobodeniu národov bývalého Rakúsko-Uhorska a vzniku samostatnej Prvej československej republiky.„Práve táto udalosť a spoločenský pohyb, ktorý po nej nasledoval, prispeli k formovaniu demokracie a k rozvoju hodnôt, na ktorých stojí dnešné Slovensko," zdôraznilo združenie a podotklo, že pre mestá a obce by mala byť Černovská tragédia významným mementom.ZMOS si totiž uvedomuje zodpovednosť samospráv v šírení a ochrane demokratických hodnôt, princípov tolerancie a rešpektu. „Zároveň je to pripomienka, že akékoľvek snahy o narušenie týchto hodnôt musia byť včas a jednoznačne odsúdené," uzavrelo združenie.