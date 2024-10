Ficova vláda sľubovala ľuďom steaky, tí si však budú otvárať konzervy. Tvrdí poslanec Matovičovho hnutia Krátky (video)

Sľubovali stabilitu a sociálne istoty

27.10.2024 (SITA.sk) - Vláda sľubovala ľuďom steaky, tí si však budú otvárať konzervy. Vyhlásil to poslanec Rastislav Krátky hnutia Slovensko . Hnutie skritizovalo prvý rok vlády Roberta Fica Smer-SD ). Ako však hnutie upozornilo, Fico vládne v skutočnosti už 13 rokov, no tento rok bol pre Slovensko jednoznačne najškodlivejší. Matovičovo hnutie pripomenulo, že pred voľbami bolo celé Slovensko oblepené billboardmi o lacnejších energiách a zastavení zdražovania.„Fico a Smer nám sľuboval stabilitu, poriadok a sociálne istoty. Týždeň pred voľbami povedal, že Smer nikomu nič nezoberie, že nebude žiadne zvyšovanie daní a tiež sľuboval, že nikto z nich nechce rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry," pripomína hnutie s tým, že Andrej Danko a jeho Slovenská národná strana rovnako sľubovali, že spoločne zastavia zdražovanie.„Realita je však úplným popretím ich sľubov," zdôraznilo hnutie, ktoré identifikovalo 200 podvodov na voličoch vládnej koalície, z ktorých vybrali tie najzávažnejšie.„Napriek všetkým krízam, ktoré sme financovali, sme mali priemerný deficit verejných financií štyri miliardy eur a Ficova vláda bude mať v roku 2025 deficit bez kríz až 7,8 miliardy eur," upozornilo hnutie s tým, že Fico vytvára dvojnásobný deficit a ešte ľuďom berie daňové bonusy na deti.„Študentom nad 18 rokov úplne a rodičov na rodičovskom bonuse okráda o 300 miliónov eur. Zdravotníkom berú 119 miliónov eur, ale prihrávajú desiatky miliónov Pente na úkor pacientov," uviedol líder hnutia Igor Matovič a pripomenul, že vláda zrušila aj maximálne čakacie doby na operácie, benefity na zuby pre ľudí, zmarili výstavbu štátnej nemocnice v Bratislave.Čo sa týka sľúbeného zlacňovania potravín, tak hnutie upozornilo, že ceny potravín na Slovensku sú oproti susedným krajinám vysoké, pričom vláda si dala urobiť analýzu, ktorá to potvrdila.„Vláda s tým ale napriek tomu nič nerobí. Fico tvrdil, že ten kto zdvíha DPH je sociálny netvor, on ju zvýšil na 23 percent," zdôraznilo hnutie a pripomenulo, že Danko sľúbil, že sa nezvýši cena diaľničnej známky, kým nebudú dostavané diaľnice.Realita je však taká, že sa jej cena zvýšila o 50 percent. Hnutie upozornilo ďalej na to, že politici rapídne zvýšili viac ako 900 poplatkov a nemajú pripravenú pomoc ľuďom s cenami energií.„Ficova vláda hovorí, že konsoliduje, ale míňa dvakrát toľko. Ako sa dá šetriť tým, že míňate dvojnásobne? A navyše od ľudí vyberú v priebehu dvoch rokov od každého obyvateľa Slovenska 800 eur. Nevedia hospodáriť, rozhadzujú, sebe zvyšujú platy a doplatia na to obyčajní ľudia,“ doplnil Július Jakab (hnutie Slovensko).Podľa hnutia sú znakom vyspelosti demokracie slobodné médiá, ktoré neslúžia vládnej propagande. Zazlievajú preto súčasnej vláde aj zrušenie RTVS a kritizujú, že nová STVR nemá dodnes zvolené vedenie, identitu a logo.Poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko) vyjadril súčasne obavu, že verejnoprávne médiá budú hlásnou trúbou vládnej koalície, najmä keď sa budú blížiť voľby. Ďalším chybným krokom zo strany vlády je podľa hnutia aj novela Trestného zákona, aby pomohla svojim ľuďom a udelila im amnestie.„Stability, prosperity a pokoja, ktoré sľubovala vláda sme sa nedočkali. Dočkali sme sa skôr rozvratu, chudoby a medzinárodnej hanby," vyhlásilo hnutie s tým, že Fico izoluje Slovensko v EÚ, nedokáže nič presadiť a spôsobuje hanbu krajine. Súčasne hnutie podotklo, že sľuby Smeru o tom, že nepôjde ani náboj na Ukrajinu tiež neboli splnené. Ako hnutie ďalej pripomenulo, vláda sľubovala znižovanie cien.„Opak je však pravdou. Slovensko bude mať najvyššiu infláciu v Európe. Inflácia podľa ministerstva financií bude 5,4 percenta," dodalo hnutie Slovensko a informovalo, že spúšťajú nový web valecdemokracie.sk, kde verejnosť môže už teraz nájsť 330 káuz, zlyhaní a prehreškov súčasnej vlády v 11 kategóriách.Podľa exministra vnútra Romana Mikulca (hnutie Slovensko) sa pre vedenie ministerstva vnútra na čele s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) zvyšuje kriminalita. Bezpečnosť občanov sa podľa neho, naopak, znižuje. Hnutie na záver pripomenulo aj samozvýšenie platov členov súčasnej vlády.„Sami sebe schválili nárast platu o 4 000 eur pre ministrov mesačne a pre Fica o 6 000 eur mesačne. Presne toto aj s jeho schválenou doživotnou rentou je ten biely kôň, o ktorom Fico hovoril, a to peklo je všetko to ostatné, čo robia ľuďom. Toto je najväčší volebný podvod, aký kedy Slovensko zažilo,“ uzavrel Matovič.