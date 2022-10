Samosprávy sú kľúčové pre fungovanie nášho štátu. Prezidentka Čaputová vyzvala ľudí, aby išli voliť

Historické voľby do samosprávy

Komplikovanejšie spočítavanie

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová upozornila na dôležitosť spojených komunálnych volieb a volieb do samosprávnych krajov. V jpiatok vo videu na sociálnej sieti vyzvala všetkých, aby využili svoje volebné právo.„Samosprávy sú kľúčové pre fungovanie nášho štátu. Ukázalo sa to najmä počas rôznych kríz za posledné obdobie," uviedla Čaputová. Dodala, že samosprávy sú k občanom najbližšie a najviac im môžu rozumieť.V sobotu 29. októbra sa uskutočnia prvýkrát v histórii Slovenska spojené voľby do orgánov miest a obcí a do orgánov vyšších územných celkov.Hlasovať v nich budú môcť občania v čase od 7:00 do 20:00. Ide pritom o rozdiel oproti parlamentným voľbám, keď sa zvykne hlasovať do 22:00.Ministerstvo vnútra SR to odôvodnilo komplikovanejším následným spočítavaním hlasov, keďže väčšina voličov bude mať k dispozícii štyri kandidátne listiny a obyvatelia Bratislavy a Košíc až šesť.Volebné komisie by po uzavretí volebných miestností mali najskôr sčítavať výsledky krajských volieb. Pokiaľ ide o začiatok hlasovania, rozhodnutím starostu obce je ho možné posunúť na skorší čas, maximálne však o dve hodiny.