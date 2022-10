Takmer polovica Slovákov považuje Česko za lepšiu krajinu pre život a rozpad ČSFR vníma veľmi negatívne

že

Lepší život u našich susedov

Rozpad ČSFR

Rozvoj dobrých vzťahov

29.10.2022 (Webnoviny.sk) - Približne polovica Slovákov sa zhodne s Čechmi v názore,v porovnaní so Slovenskom. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý bol realizovaný v oboch štátoch.Českú republiku považuje za lepšie miesto pre život 51 percent respondentov z Čiech a 48 percent respondentov zo Slovenska. Slovensko zas za lepšie miesto pre život považuje 8 percent Slovákov a 5 percent Čechov.Obe krajiny rovnako vníma 24 percent opýtaných z Čiech i zo Slovenska. Ani jeden zo štátov nepovažuje za lepšie miesto pre život 14 percent účastníkov prieskumu zo Slovenska a 13 percent respondentov z Českej republiky.K otázke sa nevedelo vyjadriť 5 percent Slovákov a 7 percent Čechov. Respondenti odpovedali na otázku, ktorú z dvoch krajín považujú v súčasnosti za lepšie miesto pre život. V tlačovej správe o tom informovala agentúra NMS Market Research „V spoločnosti Slovákov a Sloveniek cítiť sklamanie a skepsu. Viac ako dva roky prežívame náročné momenty v dôsledku pandémie, vojny na Ukrajine či rekordného zdražovania. Ľudia k tomu citlivo vnímajú aj politickú nestabilitu, ktorá v kontexte týchto náročných momentov prehlbuje negatívne vnímanie našej životnej úrovne. Ľudia po zvolení novej vlády v roku 2020 očakávali zmenu, prišlo však sklamanie,“ vysvetľuje výsledky spoluautor prieskumu Mikuláš Hanes.Medzi Slovákmi a Čechmi je rozdiel vo vnímaní rozdelenia federácie v roku 1993. Slováci sú voči tomu podstatne kritickejší, negatívne vníma túto udalosť 54 percent z nich. Z Čechov je to 35 percent. Názor, že rozpad ČSFR negatívne ovplyvnil ich životnú úroveň prevažuje najmä u starších respondentov prieskumu.Má ho 61 percent z nich, kým u mladších ročníkov ide o 38 percent. „Je zjavné, že presvedčenie o negatívnom dopade rozpadu federácie na životnú úroveň Slovákov rastie spolu s vekom. Mladí dopady vnímajú menej negatívne. Je však dôležité spomenúť, že aj medzi mladými je viac tých, ktorí vnímajú dopad rozpadu federácie negatívne, ako tých, ktorí ho hodnotia v pozitívnom smere. A to aj medzi mladými vo veku do 25 rokov, ktorí celý život žijú v samostatnom Slovensku,“ dodáva k výsledkom výskumníčka Denisa Lakatošová.V Česku tretina populácie vníma rozpad federácie pozitívne a 16 percent respondentov uviedlo, že ho vníma negatívne. Spomedzi slovenských účastníkov prieskumu si 16 percent myslí, že rozpad ČSFR mal pozitívny dopad na životnú úroveň.Slováci a Česi sa zhodnú na tom, že vďaka spoločnej histórii budú obe krajiny pre seba vždy tým najbližším susedom. S tvrdením súhlasilo 91 percent slovenských a 87 percent českých respondentov.Ako jeden národ, a to bez ohľadu na rozdelenie, vníma Česko a Slovensko 65 percent Slovákov a 58 percent Čechov. Zároveň si ale 66 percent opýtaných z Česka a 69 percent ostaných zo Slovenska myslí, že je potrebné rovnomerne rozvíjať vzťahy so všetkými susednými štátmi, nielen s Českom či Slovenskom.Prieskum na bol realizovaný online formou. Na Slovensku sa na ňom zúčastnilo 1 012 respondentov, v dňoch 7. až 11. októbra 2022. V Česku prebiehal zber údajov od 2. do 6. septembra, oslovili 1 020 respondentov.