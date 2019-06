Samovražedný útok v Bagdade si vyžiadal osem mŕtvych a 30 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 21. júna (TASR) - Osem ľudí prišlo v piatok o život a 30 utrpelo zranenia pri útoku samovražedného atentátnika v mešite v južnej časti irackej metropoly Bagdad. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov.Bombový útok sa odohral v čase popoludňajšej modlitby v šiitskej mešite v južnej časti Bagdadu. Zranených podľa svedkov prevážali sanitkami do nemocníc. Iracké bezpečnostné zložky uzavreli ulice v okolí miesta, kde došlo k útoku.Podľa bezpečnostného predstaviteľa citovaného agentúrou AFP najmenej jeden útočník, opásaný výbušninami, sa pokúsil vstúpiť do mešity, ale bol zastavený a odpálil sa vonku.K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.Členovia extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) uskutočňujú v Iraku útoky aj napriek tomu, že iracká vláda v decembri 2017 oznámila porážku IS, pripomína DPA.Americký prezident Donald Trump deklaroval v marci tohto roka koniec kalifátu, ktorý IS vyhlásil v roku 2014 na dobytých územiach Iraku a Sýrie.