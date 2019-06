Trump oznámil, že na poslednú chvíľu odvolal nálety na Irán

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Twitteri oznámil, že v noci na piatok na poslednú chvíľu odvolal nálety na iránske ciele, keď mu generáli oznámili, že by pri nich zomrelo 150 ľudí. To by totiž podľa Trumpa nebola "reakcia na štvrtkové zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla Iránom, píše agentúra DPA.V sérii príspevkov na Twitteri Trump tiež napísal, že USA boli pripravenéon však nálety desať minút predtým, ako sa mali uskutočniť, odvolal.napísal Trump a dodal, že sankcie uvalené na Irán tento režim oslabujú, pričom Teheránu nebude umožnené získať jadrové zbrane. Irán je podľa jeho slov v súčasnosti už oveľa slabšou krajinou.Po týždňoch eskalujúceho napätia medzi USA a Iránom a sérii útokov na ropné tankery v Perzskom zálive Irán vo štvrtok ráno zostrelil americké bezpilotné prieskumné lietadlo. Incident vyvolal obavy z otvorenej vojenskej konfrontácie.