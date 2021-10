Šampión Jacobs chýba medzi nominovanými na Svetového atléta roka, Taliani neskrývajú pobúrenie a hnev

Nominácie rozzúrili Talianov

Meno víťaza sa dozvieme v decembri

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Olympijské hnutie v Taliansku zostalo pobúrené nezaradením Marcella Jacobsa do zoznamu mužských nominácií v ankete Svetový atlét roka.Prezident Talianskeho olympijského výboru Giovanni Malagó považuje krok Svetovej atletiky za “nedostatok rešpektu“ k víťazovi šprintu na 100 m na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu. Svetová atletika oznámila 10-členný menoslov nominovaných na prestížne ocenenie, ale nenašla v ňom priestor pre 2-násobného olympijského šampióna z Tokia, ktorý v japonskej metropole okrem prestížnej „stovky“ triumfoval i v štafete na 4 x 100 metrov.„Celé je to nesprávne,“ povedal Malagó deň po zverejnení nominácií. „Sme veľmi nahnevaní,“ dodal 62-ročný funkcionár.Podľa neho Svetová atletika prejavila Taliansku nedostatok rešpektu, keďže v zozname absentuje i skokan do výšky Gianmarco Tamberi, taktiež šampión z OH 2020.Nominovaných vybrala medzinárodná porota atletických expertov. V menoslove sa nachádzajú Joshua Cheptegei Ryan Crouser, Mondo Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Eliud Kipchoge , Pedro Pichardo, Daniel Stahl, Miltiadis Tentoglou, Damian Warner a Karsten Warholm. Víťaz bude známy v decembri.