Vlhová je po 1. kole obrovského slalomu v Söldene šiesta, chvíľu nič nevidela a išla naslepo (video)

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zo slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej sršala spokojnosť po 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene V úvodných pretekoch novej sezóny v zjazdovom lyžovaní 2021/2022 bola po odjazdení 25 pretekárok na 6. priečke, keď za priebežne vedúcou švajčiarskou líderkou Larou Gutovou-Behramiovou zaostávala o 81 stotín sekundy.„Áno, som spokojná. Pred 1. kolom som sa cítila celkom fajn. Boli tam však úseky, ktoré som mohla ísť trochu lepšie. Veľmi ma to hádzalo dopredu a dozadu. Musím si na to dať pozor a tú strmú časť vylepšiť. Začiatok je však fajn a uvidíme v 2. kole,“ uviedla 26-ročná Liptáčka pri mikrofóne RTVS.Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku SP si pochvaľovala podmienky v rakúskom stredisku.„Trať je celkom dobre postavená. Nebolo to ani veľmi ťažké. Podmienky sú super, sneh je tiež dobrý,“ dodala Vlhová, ktorá vlani v Söldene skončila na 3. mieste za dvomi Taliankami - Martou Bassinovou Vlhová priznala, že v 1. kole jej trochu narobil problém prechod zo slnečnej časti trate do tieňa.„Vtedy absolútne na sekundy alebo dve nič nevidíme a ideme naslepo. Dúfam, že v 2. kole už bude celá trať na slnku,“ dodala.Druhé kolo obrovského slalomu žien v Söldene je na programe od