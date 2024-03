Šampión pretekov psích záprahov na Aljaške doplatil na zabitého losa, mal ho poriadne vypitvať

Všetko musí von

Také sú pravidlá

Podobný incident sa už stal

7.3.2024 (SITA.sk) - Americký mašér Dallas Seavey dostal na najslávnejších pretekoch psích záprahov na svete, ktoré sa konajú na Aljaške, dvojhodinovú penalizáciu.Podľa organizátorov poriadne nevypitval losa, ktorého musel v pondelok skoro ráno zastreliť po tom, ako veľké divé zviera zranilo jeho psa.Maršal pretekov Warren Palfrey zvolal trojčlennú komisiu, aby vyšetrila okolnosti smrti losa.Vo vyhlásení Iditarodu sa uvádza, že „bolo zistené, že zviera nebolo mašérom dostatočne vypitvané“. Podľa pravidiel pitvanie zahŕňa i vyňatie čriev a iných vnútorných orgánov.Seavey v pondelok skoro ráno oznámil organizátorom pretekov Iditarod, že bol nútený v sebaobrane zastreliť losa ručnou zbraňou.„Udialo sa tak po tom, ako sa los zaplietol so psami a mašérom,“ uvádza sa vo vyhlásení pretekov, ktoré sa začali v nedeľu.Aljašské úrady boli informované o úhyne losa a predstavitelia pretekov uviedli, že bolo vynaložené maximálne úsilie na záchranu mäsa pre neskoršie spracovanie.Pravidlá pretekov stanovujú, že ak je pri obrane života alebo majetku zabitá veľká zver ako los či byvol, mašér musí zviera vypitvať a nahlásiť to predstaviteľom pretekov na najbližšom kontrolnom stanovišti.Mašéri, ktorí prechádzajú okolo, musia pomôcť pri pitvaní zvieraťa, ak je to možné, uvádza sa v pravidlách.Seavey po incidente naliehal na organizátorov, aby mu pomohli odstrániť ťažkého losa z cesty.„Spadol mi na sane a bol rozvalený na ceste. Vypitval som ho najlepšie, ako som vedel, ale nebol to pekný pohľad,“ povedal Seavey, ktorý v pondelok oslávil 37. narodeniny.V minulosti sa už udial podobný incident na Iditarode.Susan Butcherová, štvornásobná šampiónka týchto slávnych pretekov, v roku 1985 musela použiť sekeru na odrazenie útoku losa, ktorý jej zabil dvoch psov a zranil ďalších trinástich. Pomohol jej okoloidúci mašér, ktorý agresívneho losa usmrtil.Seavey, ktorý je spoločne s Rickom Swensonom najúspešnejším mašérom v histórii Iditarodu, v roku 2021 zvládol trať za rekordných sedem dní, 14 hodín, osem minút a 57 sekúnd.