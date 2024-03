Úspešný český muzikál BIOGRAF LÁSKA prichádza do Bratislavy

Muzikál je u našich západných susedov vypredaný na dlhé mesiace vopred. Diváci ho budú môcť vidieť exkluzívne iba v STARS auditoriu v Bratislave už v druhej sezóne od svojho uvedenia.

Ak patríte k fanúšikom kultúry a neujde vám žiadna, už tobôž nie dlho očakávaná a pripravovaná novinka na divadelných doskách, o muzikáli Biograf Láska ste určite počuli. Jeho dej sa točí okolo troch charakterovo odlišných ženských postáv, zápasiacich so situáciami, ktoré prináša život. Každá z nich sa snaží prijímať ich a riešiť po svojom, pokiaľ možno s potrebnou dávkou nadhľadu. Občas sa medzi sebou riadne podpichnú, nie je im cudzia ani irónia, na druhej strane sa ale dokážu za každých okolností podržať a povzbudiť. Všetky hlavné protagonistky majú navyše niečo spoločné - snívajú o láske, ktorá má mnoho podôb, a ktorá im je v závere aj doprianá. Dôležitou protiváhou komplikovaného sveta dospelých sú v muzikáli detské postavy. Herecké obsadenie vzišlo z niekoľko kôl trvajúcich konkurzov. Na svojich predstaviteľov čakalo osem dospelých rolí, dve úlohy detské aj role v company.

Nestarnúce hity Hany Zagorovej

To, čo samotnému príbehu dodáva tú správnu šťavu, sú jednoznačne nestarnúce hity Hany Zagorovej. Česká speváčka, textárka, herečka a moderátorka sa nezmazateľným spôsobom zapísala do sŕdc svojich fanúšikov i do histórie česko-slovenskej populárnej hudby. Získala viac ako 150 rôznych ocenení doma aj v zahraničí, vrátane deviatich Zlatých slávikov. Všetci poznáme skladby, akými sú Můj čas, Je naprosto nezbytné či Biograf Láska. Práve posledná menovaná dala názov tiež spomínanému muzikálu. A hoci sa datujú do osemdesiatych či deväťdesiatych rokov, rozumie im aj dnešná generácia poslucháčov. Ako vraví režisér predstavenia Ján Kříž – či chceme, alebo nechceme, všetci sme fanúšikmi piesní Hanky Zagorovej. Nikto im neutečie, pretože sú tu s nami, sú súčasťou českej a slovenskej kultúry. Na adresu legendárnej umelkyne rovnako povedal: „Hanka Zagorová nám dala veľkú tvorivú slobodu, sama dobre vedela, ako veľmi je pre každého umelca dôležitá. O scenári muzikálu sme spolu diskutovali, poznala ho do bodky, no ďalej nás nechala pracovať. Jej dôveru si nesmierne vážim."

Potenciál muzikálu

„Jej pesničky majú témy, linku, príbeh, pohľad na svet. Má úžasný repertoár, v ktorom si za celú kariéru vyskúšala mnoho žánrov a tvorivých prístupov, od jemných piesní, až po filozoficky ladené hudobné monológy typu Adieu. Čím viac som sa ponáral do jej hudby, tým viac ma udivovalo, že k vzniku muzikálu s jej piesňami došlo až teraz,“ netají obdiv k populárnej umelkyni režisér projektu.

Na bratislavské uvedenie Biografu Láska prídu herci z pôvodného českého naštudovania muzikálu v pražskom Divadle Kalich. Jedna z predstaviteliek hlavnej ženskej úlohy Evy, Nina Horáková, získala nomináciu na výročnú českú divadelnú Cenu Thálie za rok 2023.

Z herca na istý čas režisérom

Režisér Jan Kříž na otázku, do akej miery bolo pre neho náročné vystúpiť z komfortnej zóny skúseného herca a sadnúť si na režisérku stoličku, odpovedá: „Až tak zásadne to nevnímam. Pri divadle som vyrástol, venujem sa mu ako herec i scénograf. Svoje schopnosti režírovať predstavenie tohto rozmeru som si overil už pred časom - pri svojej prvej réžii. Vnímam to skôr tak, že všetci pracujeme ako jeden celok a záleží nám na tom, aby bol muzikál úspešný, aby sa divákom páčil. v tomto prípade sa iba ocitám na inom mieste a mám iný typ zodpovednosti.“ Ako ďalej dodáva, od začiatku príprav Biografu Láska vie, že nemá ambíciu prejsť natrvalo na pozíciu režiséra, keďže práve javisko ho ako umeleckú osobnosť bytostne napĺňa.

Na jednom pódiu s manželom

Vzájomnej spolupráce sa neobávala ani režisérova partnerka Marie Křížová, ktorá si v muzikáli strihla jednu z hlavných úloh. „Myslím si, že toto už vôbec neriešime, my sme zvyknutí do hĺbky konzultovať svoje herecké úlohy, pomáhame si pripravovať sa na ne, po každom predstavení spolu preberáme detaily a rozoberáme priebeh predstavenia. Jan sa muzikálu intenzívne venuje naozaj dlhý čas, som pri jeho úvahách, dilemách i rozhodnutiach. Sme zohraný tím a naše dve malé deti napríklad dokonale poznajú playlist Hany Hegerovej,“ usmieva sa Marie a zároveň pozýva na slovenskú premiéru aj slovenských divákov.

STARS auditorium v Bratislave uvedie predstavenie Biograf láska 14. až 17. marca 2024 a pre veľký záujem aj 9. až 11. mája 2024. Vstupenky na predstavenie sú dostupné na stránke https://www.ticketportal.sk/event/BIOGRAF-LASKA?ID_partner=60

Muzikál Biograf Láska

Autorkou scenára je úspešná spisovateľka a publicistka Uljana Donátová, réžia aj scéna boli zverené hercovi a scénografovi Janovi Křížovi. Podobne divadlo stavilo na talent kostýmového návrhára Radka Fišera, ktorého muzikáloví diváci doposiaľ poznajú najmä ako tanečníka.

Choreografkou predstavenia je Petra Parvoničová, autorom hudobného naštudovania je Ľubomír Dolný. Obaja sa v Divadle Kalich spolupodieľali na niekoľkých rešpektovaných muzikálových tituloch.

Producenti: Divadlo Kalich, No.Art

Scenár: Uljana Donátová

Réžia, scénografia: Jan Kříž

Choreografia: Petra Parvoničová

Hudobné naštudovanie: Ľubomír Dolný

Kostýmy: Radek Fišer

Patrónom inscenácie je Michal Viewegh

V hlavných úlohách hrajú: