Šampión v ťažkej váhe Usyk prišiel podporiť Ukrajincov do Paríža. Bojujú na inom fronte a to si treba vážiť, povedal

Významná prítomnosť na olympiáde

Podporuje ukrajinských olympionikov

30.7.2024 (SITA.sk) - Boxerský šampión v ťažkej váhe Oleksandr Usyk prišiel do Paríža, aby v neľahkej situácii počas vojnového konfliktu s Ruskom podporil ukrajinských športovcov na olympijských hrách V Ukrajinskom dome si pozrel jazdu šermiarky Oľgy Charlanovej za bronzovou medailou v šabli, čo bol prvý cenný kov pre Ukrajinu na OH 2024."Veľmi som jej to želal, lebo som tušil, že ona má medailové ambície," uviedol Usyk pre agentúru AP.Tridsaťsedemročný Usyk vyjadril nádej, že do medailovej zbierky Ukrajiny v Paríži pribudnú aj ďalšie cenné kovy. Zdôraznil, že prítomnosť ukrajinského tímu na OH 2024 je významná vzhľadom na každodenné raketové útoky, poškodenú športovú infraštruktúru a ruskú okupáciu regiónov, ktoré sú domovom mnohých športovcov."Sme vo vojne, ale naši športovci predsa len prišli do Paríža a bojujú za svoju krajinu, Bojujú na inom fronte, a to si treba vážiť," pokračoval Usyk.Na oboch rukách má vytetované olympijské kruhy. Jeden z nich má označenie „Londýn 2012“, kde získal zlatú medailu v ťažkej váhovej kategórii."Podporujem všetkých našich olympionikov, ktorí sú tu v Paríži a reprezentujú našu krajinu," zdupľoval.Jeden z najvýznamnejších ukrajinských športovcov súčasnosti a zároveň olympionik v Paríži je boxer Oleksandr Chyžniak, ktorý prehral až v boji o zlato na OH 2020 v Tokiu. Vo francúzskej metropole by chcel svoju finálovú prehru napraviť a odniesť si najcennejší kov."Má nedokončenú prácu a to je olympijské zlato," dodal Usyk.