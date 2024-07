Slovan má istú jeseň v pohárovej Európe. Tréner Weiss bol po výprasku Celje nadšený z výsledku aj výkonu (video+foto)

Jesenné účinkovanie v pohárovej súťaži

Odohranie dobrého zápasu v lige

31.7.2024 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2024/2025. V utorňajšom odvetnom dueli druhého kvalifikačného kola zvíťazili doma nad slovinským NK Celje po parádnom výkone vysoko 5:0, keď predtým u súpera remizovali 1:1. V ďalšom kole sa „belasí“ stretnú s cyperským tímom APOEL Nikózia.„Samozrejme, som nadšený z výsledku aj výkonu. Začali sme trochu opatrnejšie, nechceli sme otvoriť hru v strede. Vývoj ovplyvnila červená karta, hneď sme dali krásny gól. Potom sme hru kontrolovali a v druhom polčase sme súpera prakticky do ničoho nepustili. Pridali sme krásne góly, všetky boli perfektné, Tigranov bol ozdobou zápasu. Teším sa, za klub i hráčov, pretože tieto duely sú vabank o všetko,“ povedal podľa klubového webu tréner Slovana Vladimír Weiss st. , ktorého zverenci odohrali možno najlepší zápas v pohárovej Európe za ostatné roky.Bratislavčania si postupom do 3. predkola LM zabezpečili jesenné účinkovanie v niektorej z európskych pohárových súťaží, minimálne v Európskej konferenčnej lige. Weiss má však väčšie ciele.„My jednoducho musíme hrať nejakú európsku súťaž, a dnes máme jednu vo vrecku. Chceme viac a pokúsime sa zdolať APOEL, čo bude ťažký dvojzápas, no je to 50:50 a začíname doma, čo môže byť možno našou výhodou. Verím, že príde plný štadión,“ dodal niekdajší lodivod slovenskej a gruzínskej reprezentácie či Artmedie Petržalka.Za prakticky rozhodnutého skóre mohol Weiss pošetriť niektoré opory. Na trávnik v závere stretnutia poslal dokonca iba 16-ročného Maxima Mateáša, ktorý vystriedal o 21 rokov staršieho Juraja Kucku „Pri takejto emócii a kvalite nám narastie sebavedomie. Spadol nám jeden kameň zo srdca, toto sme museli urobiť, a teraz chceme viac. Uvidíme, čo nám súper dovolí. Ešte predtým však chceme odohrať dobrý zápas v lige,“ zakončil Weiss.