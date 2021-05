Šampionát Česka a Slovenska privíta známe mená, Bánovce sa môžu tešiť na Saganovcov, Bašku či Štybara

Vrchol cyklistickej sezóny

Preteky rozdelili na viac dní

Nominačné preteky na olympiádu

26.5.2021 - Bratia Peter a Juraj Saganovci či Erik Baška z tímu Bora-Hansgrohe, ale aj elitní Česi na čele s Romanom Kreuzigerom (Gazprom-Rusvelo), Josefom Černým a Zdeňkom Štybarom (obaja Deceuninck - QuickStep) prisľúbili účasť na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v cestnej cyklistike.Uskutočnia sa v dňoch 17.- 20. júna 2021 v Bánovciach nad Bebravou. Organizátori to potvrdili na stredajšej tlačovej konferencii.“Bánovce organizovali postupne podujatia, ktoré mali vždy vyššiu a vyššiu úroveň. Výberové konanie vyhrali zaslúžene, lebo splnili všetky náležitosti. Spolupráca s Českom funguje fantasticky. Nedávno sme podpísali zmluvu o jej predĺžení," vyhlásil Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky, cituje ho špecializovaný web cyklonews.sk.“Pre nás je taktiež toto podujatie vrcholom cyklistickej sezóny. Na českej strane sa predstavia hviezdy ako Štybar, Kreuziger, Černý či Adam Ťoupalík. Je to pre nás zaväzujúce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu," skonštatoval šéf českých cyklistov Petr Marek.Preteky sú rozdelené podľa jednotlivých kategórií do viacerých dní. Vo štvrtok 17.6. to bude časovka jednotlivcov v kategóriách muži elite, ženy, juniori a juniorky, ktorá sa bude odohrávať v obci Podlužany.V sobotu 19.6. prídu na rad preteky s hromadným štartom v kategóriách ženy, juniori a juniorky so štartom v Bánovciach nad Bebravou.Vyvrcholením celého podujatia budú preteky s hromadným štartom mužov na 227,5 km v nedeľu 20. 6. s plánovaným štartom a cieľom v Bánovciach nad Bebravou."Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike budú zároveň nominačným pretekmi na olympijské hry. Najväčšiu výhodu na trati budú mať cyklisti z trenčianskeho klubu, ktorí dokonale poznajú okruh a už teraz si brúsia zuby na medailové umiestnenie v kategórii juniorov. Nechajme sa ale prekvapiť, akú taktiku zvolia profitímy s Peťom a Jurajom Saganom, či Erikom Baškom z neďalekého Trenčína v boji v približne dvestočlennom balíku," napísal web trencinregion.sk.