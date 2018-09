Šampionát v hasičskom športe si na internete pozrelo vyše 176.000 ľudí

Na snímke slovenské reprezentačné družstvo žien počas disciplíny požiarny útok, v ktorej získalo titul majsteriek sveta počas Majstrovstiev sveta v hasičskom športe 2018 na Štadióne SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici v sobotu 15. septembra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 18. septembra (TASR) – Počas štyroch súťažných dní majstrovstiev sveta v hasičskom športe si prenosy pozrelo viac ako 176.000 divákov v pätnástich krajinách sveta.informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Majstrovstvá sveta v hasičskom športe sa uskutočnili v Banskej Bystrici od 12. do 15. septembra. Športovci a športovkyne z takmer 20 krajín si na nich zmerali sily v štyroch základných disciplínach - behu na 100 metrov s prekážkami, vo výstupe do 4. nadzemného podlažia cvičnej veže (v prípade žien ide o výstup do 2. podlažia), v štafete na 4 x 100 metrov s prekážkami a v požiarnom útoku.